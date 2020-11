Belle et simple, Demi Rose porte un masque et une robe élégante pour Halloween | INSTAGRAM

La célèbre mannequin britannique, Demi Rose, a une fois de plus été chargée de paraître très belle en utilisant une robe à paillettes argentées et un masque pour les yeux étant son costume simple pour Halloween.

La jolie fille revient juste de Les Maldives où il a passé un mois entier à profiter du lieu paradisiaque, ainsi que des divers hôtels et sites touristiques qui y existent, alors quand il est rentré chez lui, il n’a pas eu autant de temps pour préparer un costume pour cet Halloween, alors il a décidé d’en faire un très simple mais en même temps élégant.

C’est ainsi que Demi Rose a partagé sa tenue à travers ses histoires C’est le lieu où il nous rapproche toujours un peu plus de sa vie personnelle et où l’on se rend compte à quel point sa vie est bien passée et à quel point il est heureux de la partager avec nous.

Rappelons-nous que Demi Rose aime vraiment les festivités, donc si elle était un peu triste de ne pas avoir préparé quelque chose de plus exotique, puisqu’elle aurait aimé s’être personnalisée avec un personnage d’horreur emblématique, elle a dû se résigner et la montrer. courbes dans l’une de ses tenues habituelles placées dans la plupart de ses pièces de divertissement.

Il y a quelques heures à peine, nous avons pu voir les dernières images des Maldives prises par Demi Rose depuis son avion privé, il semble qu’elle a tellement d’argent pour en avoir un ou peut-être qu’elle l’a loué cependant si vous remarquez que c’est un jet assez luxueux qui a même une salle de bain beaucoup plus jolie que beaucoup d’entre nous.

Il y a aussi une zone de loisirs dans laquelle elle était assise dans une chaise assez confortable, avec un assez grand écran où elle regardait des films et à travers la fenêtre, elle pouvait voir comment ce paradis dans lequel elle était avec ses amis avait été laissé derrière. pour un certain temps.

Beaucoup se demandent comment ils peuvent se permettre un avion privé de ce style, pensant qu’ils pourraient être en relation avec une personne très riche ou célèbre et qu’ils le cachent, mais pour l’instant rien n’est connu, il se pourrait bien entretenu.

Comment savons-nous que la jeune femme a déjà trouvé des célébrités comme Tyga le célèbre rappeur qui est en tête des playlists aux États-Unis avec ses plus grands succès, alors il ne nous semblerait pas étrange qu’elle soit avec quelqu’un de ta taille.

Les histoires Instagram de Demi Rose sont toujours très intéressantes après nous avoir montré comment elle a voyagé, elle s’est consacrée à placer ses images habituelles avec des mots dans lesquels elle cherche à encourager et à motiver ses fans à avancer dans leur vie de la manière la plus positive possible.

Elle voulait aussi nous dire qu’elle est l’une des personnes les plus relaxantes que vous puissiez rencontrer dans votre vie si vous parvenez à la rencontrer car c’est une fille qui doit être très difficile à contacter et bien plus encore si elle le passe dans des endroits aussi chers.

S’exhiber devant la caméra et modéliser diverses tenues est l’une de ses spécialités et c’est pour cette raison qu’elle a essayé de le faire tous les jours, donnant toujours son crédit respectif à la marque sponsorisée par Fashion Nova, qui l’a beaucoup soutenue et ils se sont associés pour développer leurs réseaux sociaux. assez.