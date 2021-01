Belle sirène! Jem Wolfie pose depuis la plage paradisiaque | Instagram

Le beau modèle Jem Wolfie elle a ravi ses adeptes en posant depuis une belle plage en montrant son incroyable corps de sirène, laissant ses millions de fans la bouche grande ouverte et en voulant plus.

Jem Wolfie fait toujours son truc et a une fois de plus ravi ses millions de followers en posant dans l’un de ses meilleurs maillots de bain.

Et c’est que bien que son compte Instagram officiel ait été supprimé, grâce aux comptes de fans, nous pouvons continuer à apprécier le contenu incroyable de ce beau modèle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’influenceur né à Perth, Jem Wolfie, a perdu 2,6 millions d’abonnés au cours des dernières semaines, après que le célèbre réseau social Instagram l’ait licenciée pour «enfreindre nos règles».

Il semble que la jeune femme de 29 ans se soit retrouvée en proie à de sérieux problèmes avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sensuelles, enfreignant les directives de la communauté.

Nous avons supprimé ce compte pour avoir enfreint nos règles à plusieurs reprises », a déclaré un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, à The West Australian.

Il convient de mentionner que malgré ce qui s’est passé, le modèle Instagram basé à Perth n’a jusqu’à présent pas répondu du tout pour le commenter.

Cependant, Wolfie Elle a décidé de conserver une partie de son contenu derrière un mur payant et de facturer ainsi à ses abonnés des frais d’abonnement mensuels pour les vidéos et les photos, donc si vous souhaitez continuer à voir son contenu, vous devriez vous rendre sur sa page Only Fans.

En fait, sur cette fameuse page, une personne peut payer à partir de 10 $ par mois pour voir son contenu et depuis août dernier, la belle curvy a réussi à gagner plus d’un million et demi de dollars avec elle.

Malgré cette option, il est probable que beaucoup de ses abonnés ne puissent pas payer pour voir son contenu, de sorte que les comptes de fans se sont consacrés au partage continu de son contenu sur le réseau social Instagram.

Tel est le cas d’une des dernières publications qui a été faite il y a deux jours dans l’un des récits où l’on peut apprécier la belle Jem Wolfie porter un maillot de bain deux pièces exquis qui la rendait extrêmement phénoménale.

Nul doute que la jeune Australienne est une reine du fitness, puisqu’elle a balayé chacune de ses publications, car bien qu’elle ait été bloquée de son compte, les photographies continuent de circuler sur les réseaux.

Comme beaucoup d’autres célébrités sur le réseau social Instagram, Jem Wolfie a sa propre page sur la plateforme avec un contenu exclusif Onlyfans et c’est là qu’elle promet des vidéos non censurées.

Il est à noter qu’il est surprenant de voir à quel point OnlyFans continue de gagner en popularité, car la plate-forme qui est née en tant que site Web avec un contenu d’abonnement et exclusivement pour les adultes, à de nombreuses occasions liées au sexe et au porno, attire de plus en plus de célébrités qui parient sur cette entreprise controversée et remise en question pour obtenir de l’argent supplémentaire.

Au niveau international, le rappeur new-yorkais Cardi B; l’acteur Tyler Posey de la série «Teen Wolf»; l’ancienne fille de Disney Bella Thorne; et la pop star adolescente Aaron Carter ne sont que quelques-unes des plus connues.

Liste des célébrités internationales dans ‘OnlyFans’

Cardi B. Tyler Posey. Bella Thorne. Aaron Carter. Tyga. Blac Chyna.

Bien que beaucoup puissent penser que ce réseau social sans contrainte est réservé aux stars du porno, la vérité est qu’il y a de plus en plus de chanteurs, mannequins, acteurs, participants à des émissions de télé-réalité, influenceurs et autres célébrités qui s’inscrivent à cela mode.

