Ellway prévoit de vendre plus de 9000 logements au cours de son exercice actuel, a déclaré le constructeur du FTSE 250.

La société, dirigée par Jason Honeyman, a déclaré qu’il existe une forte demande sous-jacente pour les maisons neuves, avec une augmentation de 6% du taux de réservation à 210 par semaine du 1er août au 29 novembre.

Il a ajouté que la position des ventes à terme est «substantielle», avec un carnet de commandes comprenant 6 186 maisons et une valeur de 1,8 milliard de livres sterling.

L’entreprise s’attend à réaliser environ 9400 ventes de maisons au cours de l’année jusqu’en juillet 2021. C’est une augmentation par rapport aux 9000 qu’elle avait guidées en octobre.

Les agents immobiliers et les constructeurs de maisons ont souffert au début du verrouillage en mars, car les gens ont été exhortés à éviter de bouger lorsque cela était possible, les visites ont cessé et certains chantiers de construction fermés.

Les restrictions sur le marché du logement ont été assouplies en mai.

Honeyman a déclaré que Bellway avait bénéficié d’une demande refoulée après le premier verrouillage et qu’un certain nombre de personnes souhaitaient plus d’espace après le verrouillage.

La firme, comme des constructeurs de maisons rivaux, a également vu des acheteurs séduits par le congé du droit de timbre lancé en juillet.

Honeyman a déclaré: «Bellway est dans une position solide et malgré les récentes restrictions de« verrouillage »généralisées dans tout le pays, la demande de ventes est encourageante et le carnet de commandes est solide. Nous disposons de liquidités importantes, d’une capacité considérable à continuer d’investir dans le foncier et, grâce à notre solide structure opérationnelle, nous sommes déterminés à ramener le Groupe dans sa stratégie de croissance à long terme et durable.

Cependant, la société a déclaré: «À plus long terme, des risques subsistent en ce qui concerne le changement des règles d’aide à l’achat et des droits de timbre, ainsi que le potentiel d’incertitude économique persistante, à la fois en raison de la perturbation provoquée par Covid-19, ainsi que l’expiration de la période de transition «Brexit» le 31 décembre 2020. »

Le congé du droit de timbre se terminera à la fin du mois de mars 2021.