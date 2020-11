Les paparazzi ont réussi à le capturer devant son domicile à Los Angeles et il était évident qu’il avait perdu du poids. Selon des sources proches de lui, il l’a fait grâce à une bonne alimentation et à un entraînement physique intense.

Il faut se rappeler qu’en 2018, l’acteur a vécu l’une des pires crises en vivant plusieurs rechutes dans ses addictions cette année-là, c’est à quoi ressemblait le protagoniste de Batman cette année-là:

Ben Affleck. (/ Backgrid / Le Groupe Grosby / Lagenc)

Maintenant, selon le magazine US Weekly, l’acteur “a essayé de manger sainement, de faire beaucoup d’exercice, de réduire les glucides et de manger beaucoup de protéines”, ce qui est évident dans les photos les plus récentes de l’ex. Jennifer Garner.

Ben Affleck. (Shutterstock.)

Dans les images, l’acteur est vu beaucoup plus mince les mois précédents, il est même visible que les vêtements qu’il porte sont trop grands pour lui.

Le grand changement d’habitudes est dû en grande partie à sa jeune compagne, qui le motive à prendre soin de lui, selon une autre source révélée à la même publication.

Ben Affleck. (Shutterstock.)

“Ana Il essaie également de manger sainement et a rendu Ben plus intéressé. Ils vont bien. Ils se concentrent sur les enfants de Ben, au travail, passer du temps ensemble et s’amuser les uns les autres », a noté la source.