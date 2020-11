Les dernières photos de Ben Affleck et Ana de Armas confirment que les deux sont toujours très ensemble et même éventuellement engagés. Les photos, publiées à l’origine par The Daily Mail, montrent de Armas, 32 ans, portant une grande bague à son doigt de fiançailles et admirant la bague. Cependant, on ne sait pas s’il s’agit d’une vraie bague de fiançailles ou d’un de Armas portait pour le film que les deux tournent ensemble.

Les nouvelles photos ont été prises à la Nouvelle-Orléans, où les deux tournent des reprises pour leur prochain thriller érotique Deep Water, jeudi. La vidéo de l’ensemble montre également les deux partageant un baiser. Le couple a été vu sur un porche, avec de Armas assis sur la balustrade. Les deux jouent un couple marié dans le film, la bague de fiançailles pourrait donc être juste un accessoire. Selon The Daily Mail, ils étaient également séduisants lorsque les caméras ne tournaient pas.

C’était la première fois que les deux étaient vus depuis le 15 octobre à Los Angeles, ce qui a inspiré des spéculations sur la séparation des deux. Avant cela, ils n’avaient pas été vus ensemble depuis le 20 août, qui était également la dernière fois qu’ils étaient photographiés montrant un PDA avant jeudi. Les deux se sont rencontrés lorsque Deep Water a commencé à tourner en novembre 2019 et ont souvent été vus ensemble pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus. En août, ils ont inspiré des rumeurs selon lesquelles de Armas emménageait avec Affleck alors qu’elle était vue en train d’emmener ses affaires chez Affleck à Los Angeles.

Affleck est “tombé amoureux d’elle et il est tombé dur”, a déclaré une source à InTouch Weekly en mars. “Ils ont passé tout leur temps libre ensemble ces dernières semaines … être amoureux a définitivement redonné le sourire à Ben. La source a déclaré qu’Affleck pouvait” vraiment voir un avenir “avec l’actrice de Knives Out.

Deep Water est le nouveau film du réalisateur Adrian Lyne, dont les autres travaux incluent Flashdance, Fatal Attraction et 9 1/2 Weeks. Le film est basé sur le livre de Patricia Highsmith et devrait sortir le 13 août 2021. Affleck joue un mari qui laisse sa femme avoir des affaires pour éviter de divorcer et devient un suspect après la disparition d’un de ses amants. Le casting comprend également Tracy Letts, Lil Rel Howery, Rachel Blanchard et Finn Whitrock.

Affleck était auparavant marié à Jennifer Garner de 2005 jusqu’à leur séparation en 2015. Leur divorce a été finalisé en octobre 2018. Affleck et Garner sont parents de filles Violet, 14 ans, et Seraphina, 11 ans, et de leur fils Samuel, 8 ans.