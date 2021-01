La récente conversation de Ben Affleck avec l’acteur de Borat Sacha Baron Cohen a définitivement été aussi NSFW que vous pourriez vous y attendre. Alors que les deux étaient censés discuter de leurs travaux les plus récents, la conversation a viré à la nomination d’Affleck pour la meilleure représentation de la nudité, de la sexualité ou de la séduction par l’Alliance of Women Film Journalists. Cela a conduit Affleck à demander au baron Cohen si son pénis mesurait vraiment 14 pouces de long.

Affleck et Baron Cohen se sont assis pour la série Acteurs sur Acteurs de Variety, car ils ont tous deux joué dans des films qui devraient être sérieusement disputés en 2020. Affleck a joué dans Warner Bros. » The Way Back, dans lequel il a donné une performance acclamée en tant qu’alcoolique qui entraîne son équipe de basket-ball au lycée. Baron Cohen a relancé le personnage de Borat pour Borat: Moviefilm ultérieur. Il a également joué dans The Trial of the Chicago 7 d’Aaron Sorkin pour Netflix. Les deux ont parlé de leurs projets, mais les choses sont allées dans une direction très différente.

“De toute évidence, vous êtes deux fois lauréate d’un Oscar, plusieurs gagnants aux Golden Globes, vous avez été nominée pour la meilleure représentation de la nudité, de la sexualité ou de la séduction par l’Alliance of Women Film Journalists in Gone Girl”, a rappelé Baron Cohen à Affleck. «Qu’est-ce que cela signifiait pour vous? Affleck a plaisanté en disant que «tout le monde rêve» d’une nomination comme celle-là. Le baron Cohen a demandé à Affleck s’il était fou de ne pas gagner, mais Affleck était plus intéressé par la façon dont le baron Cohen était à l’aise avec la nudité frontale.

“Je veux dire que vous faites tellement de front, vous avez été si nu, et pourtant vous avez été négligé”, a déclaré Affleck au Baron Cohen. “Ouais, l’Alliance of Women Film Journalists n’a jamais vu ce que j’ai vu dans le miroir”, a répondu l’acteur de Da Ali G Show. Affleck a alors souligné: “J’ai remarqué dans le passé, lorsque vous avez noirci votre pénis, il faisait 14 pouces. Maintenant, à quel point la vérité était-elle vraiment proche?” Alors que le baron Cohen est à l’aise de courir nu dans un hôtel, il n’a pas eu envie de répondre à la question d’Affleck. “J’ai l’impression que nous nous éloignons. Parlez-moi de votre Batman,” dit-il.

Les deux ont couvert des sujets sérieux, notamment la façon dont les enfants d’Affleck affectent ses choix de carrière aujourd’hui. Affleck et son ex-femme Jennifer Garner ont trois enfants, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 8 ans. Ils vivent à Los Angeles. Affleck a déclaré au Baron Cohen qu’il ne pensait plus que cela valait la peine de faire des films qu’ils n’apprécieraient pas à l’avenir, surtout si cela impliquait de parcourir de longues distances.

“Je ne peux tout simplement pas le faire. Cela ne vaut pas la peine d’être loin de mes enfants”, a déclaré Affleck au Baron Cohen. “Si je vais voyager, il vaudrait mieux y avoir quelque chose de vraiment satisfaisant que je pense qu’ils verront à un moment donné, j’espère. Bien que mes enfants se disent: ‘Papa, nous ne voulons pas regarder vos films.'”

Il a dit plus tard que c’était une bonne chose que The Way Back avait été rapidement mis en streaming parce que le film était sorti en salles la semaine avant que la pandémie de coronavirus ne ferme les cinémas. “Il y avait ce public captif de gens qui sont tout d’un coup à la maison, et je pense que plus de gens l’ont vu qu’ils ne seraient allés au théâtre”, a déclaré Affleck. “Je pense que vous devez peser cela. Alors maintenant, la ligne est floue, et je cherche juste à faire des choses qui sont personnellement gratifiantes.”