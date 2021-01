Ben Affleck apparaĂźt pour la premiĂšre fois aprĂšs avoir annoncĂ© sa sĂ©paration d’Ana de Armas.

Tout semblait bien se passer entre l’acteur de 48 ans et sa petite amie cubaine jusqu’Ă ce qu’une source proche du couple parle au magazine People pour annoncer qu’ils n’Ă©taient plus ensemble.

Un camion de dĂ©mĂ©nagement a ensuite Ă©tĂ© garĂ© devant la maison de Ben Ă Brentwood pour retirer les affaires de l’actrice de 32 ans.

Mais la touche finale qui a confirmĂ© la sĂ©paration a Ă©tĂ© lorsque deux travailleurs ont jetĂ© un panneau d’affichage d’Ana, avec lequel il y a des mois la cĂ©lĂšbre actrice et les enfants de Ben avaient Ă©tĂ© photographiĂ©s en train de jouer.

Ben et Ana se sont rencontrĂ©s Ă la fin de 2019 lors du tournage de «Deep Water» Ă la Nouvelle-OrlĂ©ans et sont depuis lors insĂ©parables. La relation semblait si solide qu’elle l’a invitĂ© Ă visiter son Cuba natal, puis Ă s’enfuir au Costa Rica.

Selon People, la principale raison de la sĂ©paration Ă©tait qu’Ana ne voulait pas s’installer dĂ©finitivement Ă Los Angeles, tandis que Ben, en raison de son grand engagement Ă Ă©lever les trois enfants qu’il partage avec Jennifer Garner, n’avait pas l’intention de quitter la ville.

Ben et Ana respiraient l’amour Ă chaque sortie Ă Los Angeles, et malgrĂ© le fait que la sĂ©paration semble dĂ©finitive et amicale, nous espĂ©rons que le couple prĂ©fĂ©rĂ© Ă Hollywood parviendra Ă guĂ©rir leurs diffĂ©rences et Ă se remettre ensemble.

