Acteur et réalisateur américain Ben Affleck Il a fait le saut vers la société Disney pour réaliser son prochain film adaptant «Le gardien des villes perdues», la saga écrite par Shannon Messenger, qui aura enfin une adaptation.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à ce jour, Ben Affleck en tant que réalisateur était synonyme de Warner Bros., à tel point qu’en fait, il a remporté la meilleure statuette aux Oscars du studio pour son travail à la tête de la production de “Argo”.

Cependant, après les mauvais résultats de l’adaptation “Live at night” en 2016, et après avoir rompu avec son film raté “Batman”, Affleck a commencé à lister des projets avec d’autres studios.

L’un de ceux-ci sera l’adaptation de la saga de “Le gardien des villes perdues“, une proposition de fantaisie enfant-jeunesse écrite par Shannon Messenger et qui compte déjà neuf livres.

Selon Deadline, le projet est actuellement en développement avec Disney, dans une initiative qu’Affleck produira et dirigera sous sa société de production Pearl Street. De plus, l’acteur coécrira également le scénario avec Kate Gritmn.

L’histoire du premier livre tourne autour de Sophie Foster, une fille de 12 ans qui a toujours été différente des autres, puisqu’elle est capable d’écouter les pensées de ses camarades de classe et de lire dans leurs pensées.

Il a toujours supposé que ce terrible «cadeau» avait une explication logique, et qu’il était dû à l’accident dans lequel il s’est cogné violemment la tête à l’âge de 5 ans.

Cependant, lorsqu’un garçon mystérieux et séduisant croise son chemin, elle fait face à la plus surprenante des réalités: elle n’a jamais senti qu’elle s’intégrait dans sa famille, de la même manière qu’elle ne s’était jamais sentie partie de ce monde … et c’est qu’elle ne lui a jamais vraiment appartenu.

Il est important de mentionner que Affleck Il a précédemment accepté de jouer et de diriger une adaptation du livre Ghost Army, un drame pour Universal Studios, et a également hanté une adaptation de Witness for the Prosecution d’Agatha Christie, bien que ce projet ait été préparé par 20th Century Fox avant sa vente à Disney.

Benjamin Geza Affleck-Boldt s’est fait connaître pour ses performances dans des films de Kevin Smith tels que Chasing Amy et Dogma.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Affleck a remporté un Oscar et un Golden Globe pour le scénario de Good Will Hunting, qu’il a co-écrit avec Matt Damon, et a joué dans des rôles principaux dans des succès populaires tels que Armageddon, Pearl Harbor, Changing Lanes, The Sum of All. Peurs, Daredevil, Hollywoodland, l’ombre du pouvoir et la ville.

Affleck est actuellement un réalisateur acclamé par la critique et ayant réalisé Gone Baby Gone, The Town et Argo jouant le rôle-titre dans les deux derniers.

La réalisation et la participation à Argo lui ont valu, entre autres, un Oscar du meilleur film, 2 Golden Globes, 2 BAFTA Awards et le prix du meilleur réalisateur de la Directors Guild.

En 2016, Live by Night est sorti, écrit, réalisé, produit et avec Affleck, cependant, le film a malheureusement reçu des critiques négatives et a été un échec au box-office.

Puis en 2013, il a été sélectionné pour jouer à Batman dans l’univers étendu de DC, faisant ses débuts dans Batman v Superman: Dawn of Justice.

Affleck avait également été embauché pour écrire, réaliser, produire et jouer dans le nouveau film solo de son personnage, intitulé The Batman, mais malheureusement, il a pris sa retraite de la direction du projet en février 2017 et en février 2019, après être intervenu dans Suicide Squad et Justice League, ont annoncé qu’il ne reprendrait pas le rôle de Batman.

Cependant, cette année, il reviendra jouer la chauve-souris dans le Snyder Cut et début juin 2020, de fortes rumeurs se répandent selon lesquelles Affleck relancera le film “The Batman”, qui a été précédemment annulé; mais tout a été dilué quand il a été annoncé que le film allait jouer Robert Pattinson.

