C’est l’un des passages les plus cités de l’histoire humaine, des paroles prononcées à l’apogée du mouvement américain des droits civiques qui en est venu à représenter une lutte universelle pour l’égalité raciale.

Mais invoquer le discours «I Have a Dream» de Martin Luther King Jr s’est avéré embarrassant pour le député conservateur Ben Bradley, après que la fille du Dr King l’ait accusé de mal comprendre le message central du discours le plus célèbre de son père.

Dans un tweet maintenant supprimé citant le discours emblématique de 1963, le député de Mansfield a écrit: «’J’ai un rêve … vivrai un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère.

“Son point était que [sic] la couleur de la peau n’a pas d’importance. Nous sommes égaux. Vous voulez maintenant définir les gens en fonction de leurs caractéristiques physiques? »

La fille du Dr King, Bernice, PDG du Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change, a écrit en réponse au tweet: «Le point de vue de mon père et au cœur de ses croyances, enseignements et activisme (d’après ses discours / livres) était le suivant: ne peut pas tolérer le racisme, mais doit l’éradiquer comme l’un des trois maux omniprésents, systémiques, manifestes et destructeurs, le militarisme et la pauvreté étant les deux autres. “

Elle a ajouté: «Pourquoi utiliser les mots de mon père pour encourager à être« daltonien », civil et complaisant face à l’injustice, au lieu d’inspirer et d’éduquer à être courageux dans la recherche de la vraie paix, qui inclut la justice?

«Nous ne pouvons pas vivre avec le racisme. Cela tue des gens.

Bernice King a corrigé Ben Bradley sur son utilisation du discours emblématique de son père

Les utilisateurs de Twitter ont applaudi sa réponse.

La chroniqueuse du Evening Standard, Ayesha Hazarika, a répondu: “Oh mon Dieu … juste Ben Bradley a été instruit par la fille de MLK pour avoir mal cité son da …”

Alan Smith, publiant une photo de sa fille au mémorial du Dr King, a ajouté: «Je peux honnêtement dire que ma fille de cinq ans comprend mieux que lui les enseignements de votre père. Il y a toujours de l’espoir.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

M. Bradley a déclaré qu’il l’avait supprimé parce qu’il pouvait «sentir une grosse pile» et qu’il ne voulait pas que la réaction ait un impact sur sa famille.

Il a déclaré au Standard: “Ce ne sont pas de simples arguments qui peuvent être présentés en 280 caractères et les gens cherchent à trouver la pire interprétation possible.”

«Je parle beaucoup de problèmes d’identité, de race, de sexe, de sexualité.

“Ce que je voulais faire valoir, c’est que si nous cherchons une situation où nous ne jugeons pas les gens par la couleur de leur peau, je ne vois pas en quoi il est utile de ramener chaque discussion à sélectionner les gens par leur peau. Couleur.

«Lorsque vous vous retrouvez dans une position où nous lisons des informations sur les entreprises qui séparent leurs salles du personnel par race, cela semblerait un énorme pas en arrière et exactement le genre de chose contre laquelle Martin Luther King faisait campagne.

“Ce serait une discussion vraiment intéressante à avoir avec Bernice King en fait, mais pas une que nous ne pourrons probablement jamais avoir malheureusement, car la réponse” go-to “de la” Twittersphere “est juste de lancer des abus.

«J’ai senti qu’une grosse pile arrivait alors je l’ai simplement supprimée. Je ne voulais pas revivre cela car cela a un impact sur ma famille.

