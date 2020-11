Ben Carson aurait été testé positif au COVID-19, après avoir assisté à un parti électoral à la Maison Blanche. Selon Business Insider, le secrétaire au Logement et au Développement urbain a assisté au même événement auquel le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a également assisté. Meadows aurait également contracté le virus.

Katherine Faulders d’ABC News a été la première à signaler que Carson avait été testé positif au coronavirus. “Son chef de cabinet adjoint dit qu’il est” de bonne humeur et se sent chanceux d’avoir accès à des thérapies efficaces qui aident et accélèrent considérablement son rétablissement “”, a écrit Faulders dans un tweet lundi. “Carson a assisté à la soirée électorale à la Maison Blanche.” Elle a ensuite partagé un rapport de Jennifer Jacobs, journaliste principale de la Maison Blanche pour Bloomberg News, qui a déclaré que de nombreux autres responsables de l’administration de Trump étaient présents au même événement que Carson et Meadows. “Ben Carson, qui a un coronavirus, était à la Maison Blanche pour la soirée de surveillance électorale mardi, avec d’autres membres du cabinet Trump, dont Bill Barr, Steve Mnuchin, Alex Azar, David Bernhardt, etc.”, a partagé Jacobs.

Seconde. Carson a reçu un test positif ce matin chez Walter Reed après avoir éprouvé des symptômes. (Il n’est plus à l’hôpital – n’y était que pendant une courte période) https://t.co/fMAYoP3MUe – Katherine Faulders (@KFaulders) 9 novembre 2020

Business Insider a noté que l’événement “comportait peu de distanciation sociale et presque pas de masque” et qu’un certain nombre d’employés de la Maison Blanche ont été testés positifs pour le virus à la suite de la fête. Selon le LA Times, de nombreux responsables de la Maison Blanche et de la campagne, ainsi que d’autres personnes qui ont assisté à la soirée électorale, n’ont pas été informés par la Maison Blanche des diagnostics. Ils l’ont découvert avec le reste du pays, lorsque les organes de presse ont commencé à en parler.

De plus, la journaliste de PBS News, Yamiche Alcindor, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec un certain nombre d’assistants le soir des élections “qui craignaient que l’événement ne devienne un super diffuseur et se sentaient obligés d’aller sauver la face”. À l’heure actuelle, il est rapporté que six assistants de la Maison Blanche et un membre du personnel de la campagne Trump ont été testés positifs pour le virus, en plus de Carson et Meadows.

Le nouveau rapport intervient environ deux semaines après que Meadows soit apparu sur l’état de l’Union avec Jake Tapper et a déclaré de manière très agressive que l’administration Trump n’avait pas l’intention d’essayer de «contrôler la pandémie». Il a ajouté: “Nous allons contrôler le fait que nous obtenons des vaccins, des produits thérapeutiques et d’autres domaines d’atténuation.”