fr Earl a désespérément envie de devenir un partant de l’Angleterre – dans son arrière-rang natal, pas dans les arrières.

Eddie Jones voit Earl comme un joueur hybride et s’est encore entraîné dans les trois quarts cette semaine.

Le joueur de 22 ans a fait ses six premières apparitions en test hors du banc et veut maintenant prendre le départ dans la rangée arrière.

“Jamais dans ma vie [started in the backs],” il a dit. En ce moment, je suis un rameur arrière, donc j’espère qu’un départ dans la rangée arrière viendra plus tôt.

«D’abord et avant tout, je suis un flanker, un back-rameur et je dois continuer à pousser mes compétences sur cette position que ce soit défensivement ou offensivement. Je suis bien conscient que je n’ai pas encore commencé un match de test et c’est quelque chose que j’ai un désir ardent de le faire, donc les doigts croisés ce n’est pas loin du coin.

Jones parle des partants et du banc égaux, mais Earl dit que l’entraîneur «serait inquiet si je ne disais pas que je veux commencer un match d’essai» et a parlé à Jamie George de la gestion de la situation. George était sur le banc pour ses 19 premières sélections en Angleterre.

“Eddie veut voir une faim dans le groupe, il veut voir tout le monde s’efforcer d’atteindre de nouveaux niveaux pour voir où ils peuvent mener leur jeu”, a-t-il déclaré. «Pour le moment, je ne joue probablement pas aussi bien que Sam [Underhill] ou Tom [Curry] je dois donc continuer avec cela et faire le travail qui m’est donné, que ce soit à cinq minutes du banc ou à 40 minutes du banc.

«J’en ai beaucoup parlé à Jamie. C’est un ami proche et il a été brillant avec moi. Je pense que la façon dont il voit les choses, c’est que vous devez être enthousiasmé par le travail dans lequel vous êtes en ce moment, et je connais mon travail et Eddie le dit très clairement lorsque je suis sur le banc.

(REUTERS)

«Je suppose que je dois juste être enthousiasmé par ce travail et tant que je continue à bien jouer, c’est tout ce que je peux vraiment faire et ce n’est pas quelque chose qui me frustre énormément parce que vous seriez frustré si les gens ne jouaient pas. ainsi que vous-même et avoir une chance, mais tout le monde joue à merveille.

«Ils ont tous un excellent passé avec l’Angleterre, que ce soit à la Coupe du monde ou avant, donc je sais qu’il y a beaucoup de travail à faire et je sais que cela ne vous est pas donné. Je suis donc enthousiasmé par le défi d’essayer de pénétrer dans le XV de départ.

