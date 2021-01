Home Town revient dimanche soir pour une cinquième saison sur HGTV, et c’est sur le point d’être une saison produite pas comme les autres. La série de rénovation domiciliaire, qui met en vedette le couple marié Ben et Erin Napier, a persévéré pendant la pandémie de coronavirus, filmant 16 épisodes dans la région de Laurel, Mississippi, pour la nouvelle saison. Les équipes de construction et de production ont dû suivre de nouveaux protocoles stricts pour rester en sécurité, et il y a également eu des problèmes inattendus dans le processus de rénovation que les Napier ont dû contourner pour s’assurer que chaque client obtienne la maison de ses rêves.

«Eh bien, il y a trois facettes à cela (travailler pendant la pandémie). Il y a des travaux de construction, et il y a ‘TV Production World’ et il y a ‘Human Interaction World’. Et cela a eu un impact sur les trois de manière très différente », a déclaré Erin à PopCulture.com en décembre.« Mais dans «Construction World», vous ne pouvez plus acheter d’appareils électroménagers. C’est très, très difficile. un réfrigérateur dans chaque cuisine. … “Nous ne savons pas pourquoi cela se produit avec les appareils électroménagers précisément parce que tout est en désordre.”

Ben a ajouté: “Littéralement, nous empruntons des réfrigérateurs pour que nous puissions révéler la maison au propriétaire à temps. Et puis nous disons que votre réfrigérateur est en route. Il arrivera … Il devrait arriver dans six semaines.”

En plus des maux de tête de rénovation, la camaraderie sur le plateau a également pris un coup. Ceux qui se trouvent dans les coulisses ne peuvent pas se rassembler pour déjeuner et créer des liens en raison des protocoles. De plus, les invités spéciaux ne peuvent pas être ajoutés spontanément à un épisode en raison des tests requis.

“Avec Home Town, et je ne sais pas si c’est comme ça à chaque émission, mais nous sommes ensemble depuis plusieurs saisons”, a déclaré Ben. “Pour beaucoup d’entre eux, cela fait cinq ans. Et la meilleure partie de notre travail est le déjeuner de l’équipe. Nous nous réunissons, tout le monde déjeune et c’est un service. Et nous parlons du jour où nous rions, nous racontons des histoires, et nous ne Tout le monde est assis seul dans sa voiture et déjeune. “

Erin a ajouté: “(Du) côté de l’interaction humaine, une personne ne peut pas être sur le plateau ou dans une scène, à moins d’avoir été testée deux fois pour COVID. Et c’est très compliqué à planifier à l’avance. Eh bien, parce que nous avons la dernière – des idées minutes, comme «Apportons untel et faisons quelque chose de cool à propos du vitrail». Eh bien, ils devront aller se faire tester par PCR quatre jours à l’avance, puis le matin, et c’est difficile pour eux de planifier cela. C’est donc compliqué.

Malgré ces ralentissements en cours de route, les animateurs de Home Town espèrent que le spectateur ne les ressent pas du tout. Alors que certains fans apprécieront sûrement tout le travail supplémentaire qui s’est déroulé hors caméra, les Napier espèrent que le produit final servira de répit aux difficultés auxquelles le monde a été confronté l’année dernière.

“Nous espérons que les gens qui regardent ne le remarquent pas du tout, qu’ils oublient que COVID existe parce que nous avons travaillé très dur pour le faire ne pas exister dans Home Town”, a déclaré Erin.

La première de la saison 5 de Home Town sera diffusée dimanche à 20 h HE. L’émission sera diffusée dans ce créneau horaire chaque semaine, de nouveaux épisodes apparaissant également sur Discovery +, le service de diffusion en continu de Discovery Inc., lancé lundi. Une découverte + spin-off, Home Town: Ben’s Workshop, sera également présenté en première lundi lors du lancement du service.