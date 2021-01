Ben et Erin Napier sont devenus des personnages familiers pour les fans de HGTV grâce à leur émission Home Town, qui présente leurs projets de rénovation de maisons à Laurel, Mississippi. Leur cinquième saison débute dimanche soir et continue une série d’épisodes de près de cinq ans qui a commencé avec l’épisode pilote “Big Renovation in a Small Town” le 24 janvier 2016. Les profils des Napier ont augmenté au fil des ans depuis leur devenir des stars de télé-réalité bien-aimées. Cependant, il y a une énorme leçon qu’ils ont apprise à ce moment-là qui les maintient sur le terrain. Comme Ben l’a dit très humblement à PopCulture.com en décembre, «rien ne vaut la famille».

“Non, rien n’est plus important. Pas de travail, non rien,” dit Erin en accord. “Rien n’est plus important que notre fille et faire d’elle notre priorité et nos amis et notre famille qui sont allés là-bas bien avant une émission de télévision.”

Faisant écho aux sentiments, Ben a ajouté: “J’ai trois frères, et je ne ferai aucun compromis sur le fait de passer du temps avec ces frères. S’il y a une opportunité, je remuerai ciel et terre et tout ce qu’il faudra pour y parvenir. Et puis je pense que c’est la chose la plus importante. Et puis peut-être que c’est le cas de n’importe qui à mesure qu’il vieillit et qu’il s’installe (et) s’investit dans son travail. “

En fin de compte, le couple, qui est les parents d’Helen, 3 ans, ne se soucie pas du revenu supplémentaire qu’ils pourraient sacrifier en laissant passer l’occasion de passer du temps avec leurs proches. Pour eux, le temps qu’ils passent avec leur famille n’a pas de prix. “C’est un travail très exigeant”, a déclaré Ben. “Notre temps est précieux. Je veux dire, [family time] est bien plus important pour nous que l’argent que nous sommes payés pour faire le spectacle. Ouais, ce temps que nous passons en famille est vital. “

Quant à la façon dont ils sont arrivés ici, tout a commencé lorsque les deux hommes se sont rencontrés en décembre 2004 au Jones County Junior College. Après seulement quelques jours à se connaître, ils ont rapidement réalisé qu’ils étaient des âmes sœurs. Ils se sont mariés un peu moins de quatre ans plus tard, le 22 novembre 2008. Sur toute la ligne, le lien de la paire n’a fait que se renforcer avec le lancement de Home Town. Avec le recul, les Napier ne pensent pas qu’ils seraient arrivés là où ils sont aujourd’hui sans le soutien les uns des autres.

“Rien de tout cela ne serait arrivé si nous n’avions pas été ensemble”, a déclaré Erin. “Je pense qu’il y a quelque chose, il y a une alchimie entre nous deux qui n’est pas possible si nous avions rencontré quelqu’un d’autre. Et je ne serais pas intéressé à être devant une caméra si je n’avais pas Ben à côté de moi car il est comme ma couverture de sécurité et je suis introverti et il adore parler. Il aime connaître les gens, et c’est plus difficile pour moi, mais parce qu’il le fait avec moi, je peux le faire aussi. “

La première de la saison 5 de Home Town sera diffusée dimanche à 20 h HE. L’émission sera diffusée dans ce créneau horaire chaque semaine, avec de nouveaux épisodes apparaissant également sur Discovery +, le service de diffusion en continu de Discovery Inc. qui sera lancé lundi. Une découverte + spin-off, Home Town: Ben’s Workshop, sera également présenté en première lundi lors du lancement du service.