Le sélecteur national Ed Smith a révélé que Buttler, le gardien de guichet de premier choix, reviendrait au Royaume-Uni après un seul des quatre tests contre l’Inde. Il manquera les trois derniers matches et retournera en Inde pour la série de balles blanches qui suivront les tests.

L’Angleterre dit qu’elle regarde ses tests cet hiver en trois blocs – deux contre le Sri Lanka, deux contre l’Inde à Chennai et deux contre l’Inde à Ahmedabad – et cherche à reposer chaque joueur tous formats à un moment donné.

Jofra Archer et Ben Stokes ont raté les deux tests au Sri Lanka, tandis que Bairstow, Mark Wood et Sam Curran rentrent chez eux pour les deux premiers matches en Inde. Moeen Ali, qui ne jouera pas au Sri Lanka après avoir contracté un coronavirus, semble également sur le point de se reposer à un moment donné.

Smith a déclaré avant Noël que Buttler devait se reposer pour les deux derniers tests en Inde, mais l’Angleterre a rompu son propre protocole de «blocage» et a ramené son retour chez lui d’un match pour des raisons logistiques.

Une équipe de balle blanche contenant Buttler quittera le Royaume-Uni sur un vol charter le 23 février pour se mettre en quarantaine et se préparer pour les matches à partir du 12 mars.

Si Buttler rentrait chez lui après le deuxième test (qui se termine le 18 février), il n’aurait que quelques jours à la maison avant de faire demi-tour. Au lieu de cela, il quittera l’Inde le 10 février pour s’assurer qu’il dispose d’une période de repos raisonnable avant de retourner dans le pays.

Cela signifie que Foakes prendra le relais de Buttler en tant que gardien pour le deuxième test contre l’Inde – avec James Bracey et peut-être Ollie Pope en réserve – avant que Bairstow ne revienne dans l’équipe à Ahmedabad pour fournir une concurrence au gardien de guichet et aux batteurs de premier ordre de l’Angleterre. Il a marqué 82 points pour une fois dans le test d’ouverture à Galle.

Buttler reviendra pour la partie boule blanche de la tournée

Smith était convaincu que les joueurs étaient d’accord avec la politique.

«Quelle que soit l’heure à laquelle vous vous reposez, il y a toujours un inconvénient parce que ces gars adorent jouer pour l’Angleterre, mais ils comprennent aussi qu’ils ont besoin de repos», a-t-il déclaré. «Il y a toujours deux côtés.

«C’est quelque chose en quoi nous croyons passionnément. Le concept d’un circuit doit être modernisé – nous ne voyageons pas en bateau, nous ne partons pas pendant cinq mois à la fois, nous devons être plus agiles.

«Si nous devons interrompre une tournée pour attirer les gens, faire sortir les gens pour leur propre bien et pour le bien de l’Angleterre, nous le ferons. C’est une politique en laquelle nous croyons vraiment. »

Smith a déclaré que l’Angleterre serait «pragmatique» et «flexible» dans son approche de la sélection dans le climat Covid-19.

«Nous sommes pragmatiques, le pragmatisme étant si vous gardez les gens dans une bulle inchangée pendant trois mois jusqu’en janvier, février, mars, et attendez d’eux qu’ils jouent tous les matchs dans tous les formats qu’ils ne pourront pas jouer à leur meilleur et l’Angleterre le fera. être endommagé en conséquence », a-t-il déclaré.

“[We will be] flexible, tout le temps. Nous voulons avoir une politique de sélection qui s’adapte tout le temps au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, qui est des bulles, qui sont des listes de rencontres incroyablement encombrées, en particulier pour les joueurs multi-formats et nous avons besoin de flexibilité pour faire ce qu’il y a de mieux pour eux et pour l’Angleterre.

“Bien sûr, si nous pensons que nous devons revoir une décision, nous la réexaminerons, mais les décisions sont ancrées dans la flexibilité et le pragmatisme et faire ce qu’il faut pour le joueur et l’équipe.”