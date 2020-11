L’équipe d’Eoin Morgan part pour Cape Town, où elle est basée tout au long, le 16 novembre avant une série de trois matchs en T20 (à partir du 27 novembre) et en ODI (à partir du 4 décembre).

Après un été exténuant, l’Angleterre se méfie énormément du bilan mental que les «bulles de biosécurité» font peser sur leurs joueurs lorsqu’ils sont loin de leur famille.

Ainsi, Stokes, Archer et Curran – qui ont tous vu leurs campagnes IPL se terminer ce week-end et devraient être impliqués dans les tests après Noël – ont été reposés pour les ODI, qui sont actuellement moins prioritaires, avec les Coupes du monde T20 en 2021. et 2022 – ce qui signifie qu’ils peuvent rentrer chez eux une semaine plus tôt.

Jos Buttler entre dans la même catégorie mais restera pour la durée.

Les spécialistes Dawid Malan et Chris Jordan partiront également après les T20, Joe Root et Chris Woakes étant à nouveau sélectionnés uniquement pour les ODI.

Il y a une commande pour Reece Topley de Surrey dans les deux formats et Olly Stone dans les ODI.

David Willey a été exclu pour une blessure au dos, tandis que Saqib Mahmood a été encouragé à trouver du cricket compétitif plutôt que de transporter des boissons.

Il n’y a pas non plus de place pour Joe Denly et l’Angleterre a résisté à l’occasion d’essayer Zak Crawley au cricket à balle blanche.

Les réservistes itinérants sont Tom Banton, Tom Helm et Jake Ball, rappelé après deux ans après une superbe campagne Blast avec le Nottinghamshire.

Un certain nombre de joueurs, dont Lewis Gregory, Liam Livingstone et Banton, ont des accords dans la Big Bash League, pour lesquels leur arrivée sera encore retardée par des périodes de quarantaine obligatoires à leur arrivée en Australie.

Les personnes impliquées dans les ODI ne peuvent quitter l’Afrique du Sud que le 10 décembre.

Angleterre Hommes IT20 Squad: Eoin Morgan (Middlesex) (capitaine), Moeen Ali (Worcestershire), Jofra Archer (Sussex), Jonathan Bairstow (Yorkshire), SamBillings (Kent), Jos Buttler (Lancashire), Sam Curran (Surrey), Tom Curran (Surrey), Chris Jordan (Sussex), Dawid Malan (Yorkshire), Adil Rashid (Yorkshire), Jason Roy (Surrey), Ben Stokes (Durham), Reece Topley (Surrey), Mark Wood (Durham).

L’équipe ODI masculine d’Angleterre: Eoin Morgan (Middlesex) (capitaine), Moeen Ali (Worcestershire), Jonathan Bairstow (Yorkshire), Sam Billings (Kent), Jos Buttler (Lancashire), Tom Curran (Surrey), Lewis Gregory (Somerset), Liam Livingstone (Lancashire) , Adil Rashid (Yorkshire), Joe Root (Yorkshire), Jason Roy (Surrey), Olly Stone (Warwickshire), Reece Topley (Surrey), Chris Woakes (Warwickshire), Mark Wood (Durham).