Lorsque le géant du streaming Netflix a annoncé que Ben Wheatley dirigerait leur nouvelle adaptation de Rebecca, la nouvelle a laissé beaucoup de gens curieux.

Le cinéaste de 48 ans est surtout connu comme le non-conformiste derrière les classiques du culte britannique éclaboussés de sang, y compris Sightseers, donc l’avoir à la tête d’une histoire d’amour gothique avec une tournure obsédante semblait pour le moins choquant.

Cependant, affronter le classique de Daphné du Maurier, qui a inspiré l’adaptation oscarisée d’Alfred Hitchcock, était un défi auquel Wheatley relevait.

«Il y a quelque chose là-bas à Rebecca que j’ai vraiment apprécié, c’est rappeler un Hollywood plus ancien où les gens n’avaient pas honte du divertissement et disaient” d’accord, nous allons tout vous donner, c’est ici tout “», dit-il.

(Rebecca marque un départ du style habituel de Ben Wheatley (Kerry Brown / Netflix) / Kerry Brown / Netflix)

«J’aime l’idée de regarder un film qui nous emmène en vacances pendant vingt minutes. Cela nous réjouit et nous emmène ailleurs. J’y suis entré.

«Je pensais que cela allait être un vrai défi, mais je pensais que cela devrait probablement être quelque chose que je fais. J’ai lu le scénario et je l’ai adoré, je me sentais si loin de ce que j’avais fait dans le passé. J’essaie toujours de faire des films à 90 degrés par rapport au dernier que j’ai fait. ”

(Wheatley n’a pas peur des éléments d’horreur (Kerry Brown / Netflix) / Kerry Brown / Netflix)

La version de Wheatley de Rebecca voit le film construit dans un style de poupée russe; une romance enveloppée dans un thriller enveloppé dans un mystère, notre héroïne sans nom (Lily James) tombe amoureuse du beau et maussade Maxim DeWinter (Armie Hammer), seulement pour voir leur photo parfaite romance de vacances hantée par sa femme décédée Rebecca à leur arrivée de retour à Manderley, sa propriété.

Ayant déjà travaillé avec Hammer dans Free Fire, Wheatley pensait que sa beauté intemporelle le rendait parfait pour le DeWinter délicieusement sombre.

«Armie est comme un homme hors du temps à bien des égards, il est comme une idole de matinée des années 40», a-t-il déclaré à propos de son homme principal, «Il mesure 100 pieds de haut et est incroyablement beau et a fière allure dans un costume.

(La romance dans Rebecca était aussi un tirage au sort (Kerry Brown / Netflix) / Kerry Brown / Netflix)

«Je pensais que ce serait vraiment intéressant que vous preniez ça et que vous le brisiez. Le fait qu’il soit à ce sommet au début du film ne fait qu’empirer les choses lorsque vous apprenez la vérité sur lui.

Alors que Wheatley n’est pas un novice lorsqu’il s’agit de jouer avec les rebondissements, la tension et les sensations fortes, la romance est un genre dans lequel il a moins d’expérience.

“Il y a beaucoup d’éléments dans Rebecca qui parlent d’horreur, avec lesquels je pense que nous jouons”, dit-il. «Je crois que la comédie et l’horreur sont des compagnons de lit à bien des égards. Ces deux genres concernent le timing et le contrôle du ton. Donc, avoir fait des films où il s’agit beaucoup de contrôler le ton et de réfléchir à ce que le public ressent et à manipuler ces sentiments aide certainement dans un film comme Rebecca.

(La romance se fait avec sincérité (Kerry Brown / Netflix) / Kerry Brown / Netflix)

«Mais ce n’est pas ce qui m’a attiré vers le film. C’était plus le côté romantique. J’étais plus intéressé à faire les choses correctement et à m’assurer que cela fonctionnait. Je savais que je pouvais faire des trucs effrayants.

“[Doing romance] était bien. Le truc à propos de tout cela, c’est que vous devez y entrer avec un cœur ouvert et vous ne pouvez pas penser que c’est idiot. Tout le film était comme ça.

«Ce n’était pas un sourire narquois et sarcastique – j’obtiens cette ambiance de beaucoup de films ces jours-ci. Mais vous y croyez totalement et le film a cru en lui-même. C’était une telle joie de tourner ces trucs, tourner sur place dans le sud de la France n’était pas un travail difficile. Les voir dans les vêtements et dans la voiture était génial.

Et alors que les lecteurs étaient initialement attirés par le narrateur sans nom, Wheatley a convenu que l’héroïne auto-dépréciée n’était peut-être pas si sympathique pour un public moderne – et a noté que l’interprétation de James est un peu plus acérée que la version du roman.

(L’héroïne sans nom est plus dure dans cette adaptation (Kerry Brown / Netflix) / Kerry Brown / Netflix)

«Dans le livre, elle est toujours en train de dire à quel point elle est ennuyeuse et maladroite,» gloussa Wheatley. «J’avais l’impression qu’il y avait un écart entre ce qu’elle dit dans le livre et ses actions. Ses actions sont fortes mais son monologue intérieur est faible – il y a un espace entre ces deux positions.

«J’avais l’impression que nous étions capables de la rendre plus forte, et cela nous a aidés avec un public moderne. Sinon, la conversation serait du genre: «Laissez-le, partez, ne le faites pas, que faites-vous, pourquoi êtes-vous resté avec lui?

«Cela devait être surveillé, donc DeWinter était assez attirante pour rester, mais elle n’était pas si faible qu’elle avait l’air opprimée. Mais elle n’était pas si forte qu’elle a tourné directement le début du film dans un autre film.

(Les superbes graphismes du film le rendent parfait pour un grand écran (Kerry Brown / Netflix) / Kerry Brown / Netflix)

Rebecca était destinée à Netflix, bien que ses graphismes époustouflants et sa cinématographie d’une beauté douloureuse lui permettent de se glisser parfaitement sur le plus grand écran. Le film a reçu une sortie limitée dans les cinémas, ce qui aurait probablement été plus grand s’il n’y avait pas eu la pandémie de coronavirus.

Alors que Wheatley soutient l’expérience cinématographique, il est également enthousiasmé à l’idée que Netflix présente son travail à un public beaucoup plus large.

«D’un point de vue personnel, je veux voir des trucs au cinéma», dit-il. «Je pense que c’est dommage.

«Mais Netflix est un grand boom et j’en suis vraiment content. Il s’agit en partie d’essayer de trouver un public plus large et Netflix a une audience massive. Diriger Doctor Who est probablement la chose la plus importante que j’ai faite pour être vue, et Rebecca sera vue par beaucoup de gens, ce qui est passionnant.

Rebecca est maintenant disponible pour diffuser sur Netflix.