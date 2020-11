B

fr Whishaw offrira aux festivaliers un aperçu de la maison du réalisateur Derek Jarman après son sauvetage pour la nation.

L’acteur, dont les rôles incluent jouer Q dans les films Bond et exprimer Paddington dans les films à succès, lira les journaux de Jarman à Prospect Cottage – sa maison en bord de mer dans le Kent.

Le bâtiment et son célèbre jardin ont récemment été sauvés pour le pays après qu’une campagne de collecte de fonds ait atteint son objectif de 3,5 millions de livres sterling après seulement 10 semaines, l’empêchant d’être vendu à des mains privées.

La performance de 70 minutes de Whishaw fait partie d’un festival du livre dirigé par Creative Folkestone qui deviendra le gardien de Prospect Cottage et ouvrira éventuellement son centre des arts.

(

Ben Whisham lisant les journaux du regretté réalisateur Derek Jarman.

/ Creative Folkestpne)

Alastair Upton, directeur général de Creative Folkestone, a déclaré: Le sauvetage de Prospect Cottage a été l’un des sommets d’une année qui n’en a pas vanté beaucoup; avec Autumn Reads, nous espérons en fournir davantage. Amener des performances live dans la maison de Derek Jarman sera un moment spécial et la combinaison de ses mots, de la musique piquante et troublante de Zorn et du magnifique travail élégiaque de Gorecki créera une atmosphère particulière à l’intérieur du chalet. Le Festival du livre de Folkestone reviendra l’année prochaine dans toute sa splendeur, jusque-là, nous sommes ravis de célébrer la vie et le travail de Derek Jarman dans un lieu qui était d’une telle importance pour lui.

L’événement pourra être visionné gratuitement le samedi 21 novembre sur creativefolkestone.org.uk (puis diffusé jusqu’au 21 décembre.