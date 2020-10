Microsoft a publié aujourd’hui le premier trimestre de ses résultats financiers 2021, avec un chiffre d’affaires de 37,2 milliards de dollars et un bénéfice net de 13,9 milliards de dollars. Les revenus ont augmenté de 12% et le revenu net a augmenté de 30%. Alors que la pandémie en cours continue de contraindre de nombreuses personnes à travailler à distance pendant un ralentissement économique, Microsoft profite du changement dans la façon dont les gens travaillent maintenant, jouent davantage à des jeux et se connectent aux autres par vidéoconférence.

Les services cloud sont la plus grande augmentation des revenus de Microsoft suite au changement de comportement pandémique. Office commercial et grand public sont en hausse, avec une croissance des revenus d’Office 365 Commercial en hausse de 21%. Les revenus des produits serveurs et des services cloud ont également augmenté de 22%, car de plus en plus d’entreprises dépendent des services cloud pour le travail à distance. Le chiffre d’affaires d’Azure lui-même a augmenté de 48%.

La plus grande nouvelle ici du point de vue des consommateurs est que les abonnés Microsoft 365 Consumer sont également passés à 45,3 millions. C’est un bond de 27% d’une année sur l’autre, et probablement grâce à l’attention renouvelée de Microsoft sur les consommateurs avec Microsoft 365 et Microsoft Teams plus tôt cette année.

Le cloud et Office ne sont cependant pas les seuls produits à stimuler la croissance de Microsoft. Les revenus de surface ont bondi de 37% ce trimestre à 1,5 milliard de dollars. C’est une forte augmentation pour un quart qui n’a vu aucun nouvel appareil Surface introduit. Microsoft vient tout juste de présenter un nouvel appareil Surface Laptop Go et de mettre à jour Surface Pro X plus tôt ce mois-ci, mais ceux-ci compteront dans les revenus du prochain trimestre.

Consoles Xbox de nouvelle génération de Microsoft. Photo par Tom Warren / The Verge

Du côté des jeux, les revenus du contenu et des services Xbox ont également augmenté de manière significative de 30% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Un certain nombre de consommateurs se sont tournés vers les jeux et les services comme xCloud ou Game Pass pendant la pandémie, et il est clair qu’il y a une demande accrue pour les services de jeux de Microsoft. Microsoft note que les abonnements Xbox Game Pass et la force des titres tiers et propriétaires ont contribué à générer des revenus.

Microsoft se prépare maintenant à lancer ses consoles Xbox Series X et Series S de nouvelle génération le 10 novembre. Les consoles complètent le service de streaming de jeux xCloud de Microsoft lancé le mois dernier et les efforts continus de l’entreprise avec Xbox Game Pass. Microsoft a révélé qu’il comptait 15 millions d’abonnés au Xbox Game Pass le mois dernier, mais la société n’a fourni aucun nouveau numéro aujourd’hui.

Microsoft semble optimiste quant à la demande des consoles Xbox Series X et S. «Nous nous attendons à une très forte demande suite au lancement de nos consoles Xbox Series X et S de nouvelle génération», a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, lors d’un appel avec des investisseurs. Cette demande devrait entraîner «une croissance des revenus de matériel limitée à l’offre d’environ 40%» au prochain trimestre.

Microsoft a signalé une augmentation de l’utilisation de Windows plus tôt cette année après que des verrouillages dans de nombreuses régions du monde aient conduit au travail à distance pour beaucoup. Cette augmentation de l’utilisation n’a cependant pas entraîné une augmentation des revenus OEM Windows au cours de ce trimestre. Les revenus OEM de Windows ont chuté de 5% et Microsoft attribue la baisse de la demande commerciale à la baisse.

Alors que la demande commerciale de PC pourrait diminuer, les revenus non professionnels de Windows OEM ont augmenté de 31%, grâce à la demande de PC grand public. Il est probable que les étudiants et les familles soient à l’origine de cette croissance pendant la pandémie, se tournant vers les ordinateurs pour aider à soutenir l’apprentissage à distance. Lors d’un appel de résultats avec les investisseurs, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que «les PC sont devenus essentiels à la mission» et que Microsoft enregistre une croissance à deux chiffres des appareils actifs mensuels pour Windows 10.

Surface Laptop Go. Photo par Tom Warren / The Verge

Ailleurs, les revenus de LinkedIn ont également augmenté de 16% en glissement annuel avec 722 millions d’utilisateurs. Les revenus de recherche ont cependant diminué de 10%. Microsoft divise ses différentes activités en trois segments: productivité et processus métier, cloud intelligent et plus informatique personnelle. Le compartiment informatique le plus personnel comprend Surface, Xbox et Windows, et Microsoft affirme que les jeux et Surface ont généré une croissance de ses revenus de 6% pour ce trimestre.

Azure a stimulé la croissance des revenus du cloud intelligent, et Office 365 et LinkedIn ont contribué à la productivité et aux processus métier. Il est clair que ces principaux moteurs de revenus – Azure, les jeux, Surface et Office – ont été influencés par la pandémie.

Au début de cette pandémie, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’entreprise avait été témoin de «deux ans de transformation numérique en deux mois». Cette transformation semble se poursuivre pour de nombreuses entreprises, étudiants et consommateurs.

Mise à jour, 27 octobre 18 h 10 HE: Article mis à jour avec les commentaires de l’appel aux investisseurs de Microsoft.