Trois mois après la mort du fils de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, en juillet, le jeune homme de 27 ans a été enterré dans le jardin de méditation du domaine Graceland de son grand-père Elvis Presley, a annoncé jeudi Graceland.

“Benjamin Storm Presley Keough a été inhumé dans le jardin de méditation de Graceland avec sa famille, y compris son grand-père, Elvis Presley, son arrière-grand-mère, Gladys Presley, son arrière-grand-père, Vernon Presley et son arrière-arrière-grand-mère, Minnie Mae Presley,” lire un message sur la page Facebook de Graceland.

Le Daily Memphian rapporte que Keough est la première personne à être enterrée à Graceland depuis 1980, lorsque la grand-mère d’Elvis, Minnie Mae Presley, est décédée. Keough, le fils de Lisa Marie et de son ex-mari Danny Keough, est décédé par suicide le 12 juillet à l’âge de 27 ans. Après sa mort, le représentant de Lisa Marie, Roger Widynowski, a déclaré à PEOPLE qu’elle était “au-delà de la dévastation” par la mort de son fils.

“Elle a le cœur brisé, inconsolable et plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumeaux de 11 ans et sa fille aînée Riley”, a déclaré Widynowski. “Elle adorait ce garçon. Il était l’amour de sa vie.”

La sœur de Keough, Riley Keough, a pleuré son frère sur les réseaux sociaux dans un post après sa mort. «Les matins sont les plus durs», a-t-elle sous-titré un diaporama Instagram du 18 juillet de photos d’elle-même et de Benjamin. «J’oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer à cause de la peur de ne jamais m’arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi.

“Vous. Il n’y a pas de mots pour vous,” continua-t-elle. “Angel est le plus proche auquel je puisse penser. Lumière pure. Petit frère. Meilleur ami. Homme sauvage. Intellectuel. Témoin de ma vie. Âme jumelle. Protecteur. Trop sensible pour ce monde difficile. J’espère que vous me donnez la force de supporter le trou géant que vous avez laissé dans mon cœur. J’espère que vous me donnez la force de manger. J’espère que vous êtes bercé par l’amour. J’espère que vous ressentez mon amour. J’espère que vous ressentez Dieu. Vous êtes Dieu. Je ne peux pas crois que tu m’as quittée. Pas toi doux Ben Ben. Tout le monde sauf toi. Je suppose que c’est un vrai chagrin. J’espère que nous nous reverrons. “

Avec Riley, Benjamin était également un demi-frère plus âgé des sœurs jumelles de 11 ans Finley Aaron Love Lockwood et Harper Vivienne Ann Lockwood, que Lisa Marie partage avec son ex-mari Michael Lockwood. L’ami de Benjamin, Brandon Howard, a déclaré à PEOPLE qu’être membre d’une famille aussi célèbre était difficile pour Benjamin et qu’il «luttait parfois contre la dépression».

“Ce genre de pression fait certainement partie de ce qui s’est passé”, a déclaré Howard. «C’est une chose difficile quand vous avez beaucoup de pression avec votre famille et que vous vivez à la hauteur d’un nom et d’une image. C’est beaucoup de pression. C’est presque comme si vous étiez obligé d’être musicien, d’être acteur . C’était bien pour lui de faire le tour du monde et de se découvrir et d’avoir ses propres amis. On ne sait jamais ce qui le déclenche. On ne sait jamais … C’est tellement aléatoire. “