Bennett et Amelia ne cachent pas leurs sentiments forts l’un pour l’autre le jour de la décision! Alors que la pandémie de coronavirus a peut-être jeté une clé dans les premiers jours de leur mariage, dans un aperçu exclusif de PopCulture de l’épisode de mercredi, Mariés au premier regard, il est clair que les deux étaient heureux d’être en quarantaine ensemble.

Se saluant avec un gros câlin, les experts de Married at First Sight échangent des regards sacrés alors que les deux se regardent amoureusement. “Marié à la première vue a toujours eu un arrêt de huit semaines pour l’expérience”, explique le Dr Pepper Schwartz au couple. “Vous êtes dans une saison spéciale et unique. Le fait qu’il y ait une maladie mortelle là-bas, cela met en perspective pourquoi vous avez parfois besoin de quelqu’un dans votre dos, pas seulement métaphoriquement, mais face à des choses vraiment grandes et effrayantes. menace d’un facteur extérieur du tout “

Les deux conviennent que la menace du COVID-19 a ajouté une dynamique intéressante à leurs premiers jours en tant que couple marié. «En ce moment où nous traversons des moments aussi étranges, intenses et imprévisibles, je me suis sentie si chanceuse», a déclaré Amelia au panel d’experts, expliquant à quel point il était important d’être mis en quarantaine avec quelqu’un qu’elle «aimait tant» et «aimait être». autour de “avant de louer le point de vue de son mari sur l’état actuel des choses. Se tournant vers Bennett, elle dit: “J’ai l’impression que vous m’avez donné cet autre objectif sur ce qui se passait dans le monde que j’ai tellement apprécié.”

Le dramaturge montre clairement qu’il ressent la même chose. «Vous m’avez aidé à rester à flot», dit-il à Amelia. “Je pense que c’est la première chose qui mérite d’être mentionnée.” Bennett révèle qu’il s’agit de la première relation amoureuse sérieuse qu’il a eue “dans laquelle un sentiment d’amour et d’adoration n’a pas été associé à un sentiment de danger”, disant à sa femme que non seulement il se sent en sécurité en sa présence, mais aussi “très passionné” à son sujet. Amelia coupe le sérieux du moment en plaisantant, “Tu ne penses pas que je suis dangereux?” faire rire tout le monde dans la salle.

Les experts du jumelage ne savaient pas si Amelia et Bennett seraient bien l’un pour l’autre au début, citant sa carrière de médecin et son chemin de vie plus bohème comme potentiellement problématiques, mais il est clair que leur amour l’un pour l’autre a dépassé tous les obstacles possibles. Que décideront tous les couples le jour de la décision? Marié à la première vue (produit par Kinetic Content) est diffusé les mercredis à 20 h HE sur Lifetime. Pour en savoir plus sur les couples mariés à première vue de PopCulture, cliquez ici.