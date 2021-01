B

«Je veux être un modèle», déclare Ernardine Evaristo avec insistance. «Et une inspiration. Parce que mon arrière-plan, ce n’est pas, vous savez, un fond blanc. Ce n’est pas de la classe supérieure; ce n’est pas privilégié; ce n’est pas Oxbridge. Je viens d’une grande famille ouvrière métisse qui grandit en banlieue. Les choses qui sont arrivées à ma carrière l’année dernière ont été absolument merveilleuses, mais les gens ne devraient pas oublier que ce fut un très, très long voyage.

Le lauréat du Booker Prize 2019, âgé de 61 ans, est assis à une distance de 10 places de moi (c’est avant le dernier verrouillage), au premier rang du théâtre en rond du Rose Bruford College. Evaristo vient de commencer un mandat de cinq ans en tant que président de l’école de théâtre de Kent. Il y a une circularité satisfaisante dans cette nomination d’ancienne. Ces jours-ci, Evaristo pense à elle-même, avec un amusement occasionnel, comme faisant partie de l’établissement: professeur de littérature à l’Université Brunel; un membre honoraire du St Anne’s College, Oxford; un vice-président de la Royal Society of Literature; un récipiendaire OBE sur la liste des honneurs d’anniversaire de la reine 2020.

Rien de tout cela, cependant, n’était ce qu’elle attendait il y a 40 ans, alors qu’elle était une élève «très heureuse» ici à Rose Bruford. Il a fallu au jeune Evaristo élevé à Woolwich, quatrième des huit enfants d’un père immigrant ouest-africain et d’une mère britannique, trois séries de candidatures à l’école d’art dramatique pour obtenir des offres. Elle a choisi le collège, installé autour d’un manoir à la périphérie verdoyante de Sidcup, car il offrait un cours de théâtre communautaire et elle savait à quel point il serait difficile de trouver du travail en tant qu’acteur noir. «D’autres cours d’art dramatique m’auraient appris à jouer», dit-elle. «Mais pas donné ce sentiment de contrôle sur ma carrière de pouvoir également créer du théâtre. Après avoir obtenu son diplôme en 1982, elle a cofondé la première compagnie de théâtre pour femmes noires de Grande-Bretagne, Theatre of Black Women, avec ses camarades Paulette Randall et Patricia St Hilaire.

Il existe aujourd’hui une culture d’opportunité considérablement élargie pour les créateurs de théâtre noirs, mais Evaristo espère que sa nomination à ce rôle cérémonial, à la suite de l’ancien directeur du Théâtre national Sir Richard Eyre, renforcera les ambitions des étudiants. «J’espère que pour les étudiants noirs en particulier, cela aura une résonance», dit-elle. «Pour le corps étudiant dans son ensemble, je sens que j’ai beaucoup de sagesse à partager. Je suis dans les arts professionnellement depuis 1982, et c’est très long à durer, d’abord au théâtre puis à l’écriture. J’espère que je pourrai transmettre aux étudiants ici – d’une manière pleine d’espoir – ce besoin d’être débrouillard, tenace, résilient, imaginatif, déterminé au-delà de toute croyance et engagé dans votre art face à toutes sortes d’adversité. Même quelque chose d’aussi extrême que l’annus horribilis du théâtre en 2020.

Nous nous rencontrons dans ce qui semble maintenant les hautes terres ensoleillées du Tier 3 par une journée claire et lumineuse avant Noël. Après avoir fait prendre sa photo dans les jardins paysagers du parc Lamorbey de Rose Bruford, Evaristo et moi nous dirigeons vers le théâtre. Son huitième roman, Girl, Woman, Other, commence à l’extérieur d’un théâtre: avec Amma déambulant sur la rive sud le jour où l’épopée noire et féministe qu’elle a écrite et dirigée, The Last Amazon of Dahomey, s’ouvre au National . Des 12 personnages, principalement féminins, principalement noirs, explorés dans ce roman, l’histoire d’Amma semble la plus imprégnée du jeune Evaristo. L’auteur sourit maintenant avec tendresse à propos de son «époque lesbienne» (elle et son mari, l’écrivain David Shannon, sont ensemble depuis 2006). Pendant ce temps, Amma, une vétéran gay du théâtre féministe radical, a “ passé des décennies en marge, une renégate à faire pression sur des grenades à main dans l’établissement qui l’a exclue jusqu’à ce que le courant dominant commence à absorber ce qui était autrefois radical et qu’elle se retrouve dans l’espoir de le rejoindre ”.

À propos de sa propre accession à des positions de l’establishment, Evaristo a déclaré: «Je ne suis pas intéressé par un statu quo qui soit exclusif. Quand j’arrive à ces positions de pouvoir symbolique ou réel, je suis là pour représenter des personnes qui, à mon avis, devraient faire partie du récit de cette organisation.

Bernadine et Margaret Atwood

Être la première femme noire britannique à recevoir le Booker, un prix qu’elle a partagé avec Margaret Atwood cette année-là, a donné à Evaristo une puissante plateforme grand public. «Je n’ai rien fait d’autre que parler», dit-elle en riant, les yeux brillants. «Tout a changé pour moi en remportant le prix. J’ai cette expérience d’activiste, avec laquelle j’ai continué, mais maintenant, plus de gens y prêtent attention.

Depuis des années, Evaristo est connue dans les cercles littéraires, pour son plaidoyer en faveur de l’inclusion et pour l’éducation des jeunes auteurs. On peut dire que le programme de poésie Complete Works qu’elle a fondé, qui a encadré 30 poètes de couleur, a véritablement transformé la parole et l’écrit britanniques. Les diplômés comprennent Jay Bernard, Raymond Antrobus et Sarah Howe, lauréats de plusieurs prix. Elle a également cofondé l’agence de développement des écrivains influente, Spread The Word.

Evaristo a commencé Girl, Woman, Other en 2013. En écrivant, elle a senti un changement dans le monde, que l’élan politique de #MeToo et #BlackLivesMatter avait «créé plus d’intérêt pour ce genre d’histoire et la vie des femmes noires en général». Le livre est sorti, relativement discrètement, en mai 2019. C’est la victoire de Booker en octobre qui a transformé sa fortune, avec 28 contrats de traduction conclus en un mois et une approbation de fin d’année de Barack Obama. L’historien David Olusoga a déclaré que son triomphe Booker symbolisait un changement progressif des attitudes culturelles britanniques. Le renversement de la statue d’Edward Colston à Bristol était un autre moment symbolique dans une année de changement sismique – quel était selon elle son impact sur le mouvement britannique Black Lives Matter? «Les événements de l’été dernier ont vraiment changé l’orientation ici. Auparavant, il était très facile pour les Britanniques de pointer vers l’Amérique, de regarder les niveaux de discrimination là-bas et de se dire: «Eh bien, nous n’avons pas ce genre de problème ici.»

Bernardine

“ Mais la Grande-Bretagne est un pays qui est systémiquement raciste de nombreuses manières différentes, qui a refusé pendant longtemps d’examiner cela. Ce qui s’est passé l’été dernier a incité de nombreuses institutions britanniques à se pencher plus sérieusement sur leurs propres pratiques et attitudes.

Certains artistes ont rejeté les honneurs, comme les OBE et les MBE, en raison de leur association avec l’Empire britannique. «Ce sont des termes démodés et ils doivent les changer», déclare Evaristo. «Mais je suis heureux d’accepter ces reconnaissances comme un honneur national. De plus, mon argument est: à quoi cela ressemble-t-il si nous ne les acceptons pas? Si les auteurs noirs et asiatiques ne le font pas, alors ils deviennent des honneurs blancs pour les Britanniques blancs et cela va jusqu’à ce que les gens deviennent Dames et entrent à la Chambre des Lords. Nous continuons notre exclusion de certains niveaux de participation à la société, et je pense que ce serait triste.

Bien que dynamisée par le succès d’une génération de créatifs noirs tels que les réalisateurs Lynette Linton et Ola Ince, les écrivains-interprètes Michaela Coel et Inua Ellams et la saison dramatique Small Axe BBC1 de Steve McQueen, elle espère voir plus de talents noirs émergents dans les coulisses et à à la tête des organisations culturelles, ainsi que la réduction de la pression familiale sur les enfants issus de l’immigration pour se débarrasser des vocations créatives.

Elle espère également voir Girl, Woman, Other adapté pour la scène, idéalement au National en accord avec la pièce de sa protagoniste Amma. Le roman a été choisi pour la télévision au début de l’année dernière, mais c’était juste avant que la pandémie ne frappe et les choses se sont calmées depuis. Alors, parle-t-on sérieusement d’une version théâtrale? «Pas pour le moment», dit Evaristo. Mais concentrez-vous sur ça [in this piece], parce que je le veux vraiment! Vous avez le sentiment qu’elle y arrivera.

