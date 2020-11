Bert Belasco, acteur de la série Dr. House, perd la vie | .

Malheureusement, une autre triste nouvelle concernant une célébrité qui a perdu la vie est partagée sur Internet, et c’est que l’acteur Bert Belasco reconnu pour avoir participé à des séries telles que “Dr house»et« Let’s I’m Together »a été retrouvé sans vie dans une chambre d’hôtel ce lundi.

Jusqu’à présent, aucun autre détail n’a été partagé sur ce qui s’est passé, la simple information qui a été divulguée est que les autorités l’ont trouvé mort allongé sur le lit avec des traces de sang3, cela s’est produit dans l’hôtel où il séjourne dans l’État. de Virginie, États-Unis.

La nouvelle de son départ a été confirmée ce lundi 10 novembre, l’acteur avait 38 ans et était connu pour avoir eu une certaine participation à différentes séries devenant extrêmement populaires dans le show business, il est né en Caroline du Sud, aux États-Unis et précisément deux jours. Il avait déjà fêté son anniversaire le 8 novembre.

Bert Velasco Il était en quarantaine dans cet hôtel de la ville de Richmond, car il se préparait à jouer un nouveau rôle dans un projet (un nouveau film) jusqu’à présent, comme je viens de le mentionner, les causes de sa mort sont inconnues, cependant Certains détails divulgués affirment que certaines taches de sang ont été trouvées sur le lit où il était allongé.

Les éléments de police qui ont pris en charge l’affaire à leur arrivée sur les lieux, affirment qu’aucune preuve d’un quelconque crime n’a été trouvée; la famille de l’acteur attend les résultats de l’autopsie.

Certaines informations qui sont divulguées selon le portail RT, c’est que son père, qui partage le même nom que son fils, estime que c’est dû à un anévrisme dans le cerveau qui a provoqué son départ.

Si vous n’avez aucune idée de ce qu’est cette condition, nous vous l’expliquerons: ce sont des inflammations des artères, celles-ci peuvent être trouvées dans le cerveau, le genou, l’intestin ou la rate, une fois qu’elle se brise, elle peut provoquer des saignements internes ou un accident vasculaire cérébral peut même être mortel, comme cela aurait été le cas avec Bert BelascoIl y en a qui peuvent être traités et d’autres où certaines zones ne sont pas accessibles pour le fonctionnement, ce qui les rend inopérantes.

Le jeune acteur a commencé sa carrière en participant à différentes pièces de théâtre mais c’est à partir de l’année 2007 qu’il a commencé à avoir certaines participations à certaines émissions de télévision, qui l’aidaient peu à peu à devenir célèbre, plus tard il a gagné en popularité. grâce à son talent.

Probablement ceux qui ont été les premiers à trouver le corps étaient précisément le personnel de l’hôtel, car sa petite amie voulait le contacter à plusieurs reprises, cependant, en échouant, il a demandé au personnel de l’hôtel de vérifier si son petit ami était dans la chambre et si il allait bien.

Au revoir l’acteur de télévision Bert Belasco avec des rôles fixes dans la série Let’s Stay Together et “Die de Pie”, en plus d’apparitions occasionnelles, c’est l’épisode de House, NCIS Los Angeles … Repose en paix “, a partagé un internaute sur Twitter.

Immédiatement sur Twitter, ils ont commencé à partager la nouvelle du départ de l’acteur, beaucoup regrettent qu’une si jeune célébrité ait perdu la vie, sa famille et ses fans se souviendront sûrement de lui avec beaucoup d’affection en plus de Twitter, sur Instagram, ils ont également partagé des photos par intermittence. de l’acteur et des messages de soutien à la famille.

D’autres célébrités importantes du cinéma et de la musique viennent s’ajouter à la liste. Il ne fait aucun doute que ces nouvelles surprenantes rendent quiconque extrêmement triste; Nous espérons que votre famille et vos amis auront une démission rapide.

