L’acteur Bert Belasco est décédé ce week-end selon sa famille, à l’âge de 38 ans. Belasco était connu pour ses rôles sur NCIS: New Orleans, Pitch et Superstore, entre autres. Son père a déclaré à TMZ que la famille pensait qu’il avait souffert d’un anévrisme cérébral.

Belasco a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Richmond, en Virginie, où il serait en train de tourner un nouveau film. Belasco était censé être isolé dans la chambre d’hôtel pendant un certain temps pour s’assurer qu’il n’apporterait aucune contamination potentielle par coronavirus. Lorsqu’il a cessé de répondre à son téléphone et aux messages sur les réseaux sociaux, sa petite amie a appelé l’hôtel et a demandé au personnel de le vérifier, à quel point son corps a été découvert. On ne sait pas depuis combien de temps Belasco est mort à l’hôtel.

C’est moi et mon cher ami #BertBelasco qui vient de décéder à 38 ans. Aucun jour n’est promis. Veuillez faire savoir à ceux que vous aimez que vous les aimez aujourd’hui, maintenant. N’importe quel moment pourrait être votre dernier. #RIP vous cher, gentil, gentil homme. pic.twitter.com/SrfC87ZIrj – yvette nicole brown (@YNB) 9 novembre 2020

Jusqu’à présent, les représentants de Belasco n’ont ajouté aucun détail à la déclaration de son père, Bert Belasco, Sr. Il n’est pas clair si un médecin légiste a confirmé leur peur d’un anévrisme. Amis et fans pleurent déjà Belasco sur les réseaux sociaux.

“Le cœur brisé par le décès de Bert Belasco – un jeune homme talentueux et gentil avec qui j’ai eu le plaisir de travailler plusieurs fois sur [Let’s Stay Together], a écrit l’actrice Jackee Harry. “Serrez bien vos proches! Demain n’est jamais promis.”

«Je suis vidé de cette nouvelle», a ajouté l’actrice Yvette Nicole Brown. “Bert était mon ami! Nous venons de parler la semaine dernière. Il était heureux et enthousiasmé par son nouveau projet et tout le bien à venir. Aucun jour n’est promis. PAS DE JOUR … S’il vous plaît, laissez ceux que vous aimez SAVOIR que vous aimez-les aujourd’hui, maintenant. N’importe quel moment pourrait être votre dernier. RIP, cher, gentil, gentil homme. “

Belasco a étudié le théâtre à la Southern Illinois University Carbondale avant de se lancer dans l’industrie du divertissement. Il a également participé au célèbre programme d’improvisation Second City de Chicago avant de déménager à Los Angeles, en Californie, pour participer au TVI Actors Studio Summer Institute.

En plus de Restons ensemble, certains des rôles télévisés de Belasco comprenaient Justified, Key and Peele et The Soul Man. Il est apparu dans six épisodes de Pitch en tant que Sonny Evers et dans un épisode de The Mick en tant que Dante. Il a plus tard eu un arc d’un épisode sur Superstore en tant que Neil pendant l’épisode “Lottery”.

La performance finale de Belasco sera dans un film intitulé For Prophet, une comédie actuellement en post-production. Il n’y a pas encore de date de sortie fixée pour le film.