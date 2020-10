Best Buy a annoncé qu’il lancerait ses offres du Black Friday non pas le vendredi suivant Thanksgiving aux États-Unis, mais le mardi 13 octobre prochain. Ce festival de deux jours durera jusqu’au 14 octobre.

Bien sûr, ce n’est pas un hasard si cette fenêtre de temps correspond à celle du Prime Day 2020 d’Amazon. Best Buy propose généralement des offres anti-Prime Day chaque année, bien que le Prime Day de cette année soit différent car il se déroule si près des autres grandes vacances de magasinage, le Black Friday et le Cyber ​​Monday, au lieu du milieu de l’été. Nous voici donc en train d’écrire sur les offres du «Black Friday» en octobre.

En ce qui concerne les offres que vous pourriez vous attendre à obtenir la semaine prochaine, Best Buy ne fournit qu’une allumeuse. Il vante un téléviseur Samsung 4K de 70 pouces pour 530 $ – une si bonne affaire, selon Best Buy, qu’il ornera la couverture de sa publicité Black Friday lors de son lancement plus tard ce mois-ci. 530 $ pour un téléviseur 70 pouces semble bon, même si nous ne savons pas si c’est ce modèle qui coûte déjà 600 $ en dehors de toute vente ou un modèle légèrement plus cher qui coûte actuellement 750 $.

Best Buy vante également les ordinateurs portables qui commencent à 120 $. Il n’y a pas d’autres détails fournis en termes de marques ou de modèles à gagner à ce prix. Je ne m’attendrais certainement pas à trop de tout ordinateur portable qui se vendra à ce prix, mais nous ne manquerons pas de vous le faire savoir une fois que nous en saurons plus.

Enfin, les écouteurs sans fil JBL Free coûteront 70 $. Best Buy affirme qu’il s’agit de 80 $ de réduction sur le prix d’origine, ce qui semble notable. Nous devrons voir si Amazon y correspond pendant le Black Friday.

En parlant de correspondance des prix, Best Buy traite de ce qui se passe si quelque chose que vous achetez maintenant en octobre se vend à un meilleur prix pendant le Black Friday. En termes simples, il vous remboursera la différence, probablement automatiquement. Mais il ne le fera que pour les articles qui ont un message «Black Friday Prix garanti» sur la page du produit et uniquement pour les achats effectués en étant connecté à un compte gratuit My Best Buy. Il dit que ces remboursements auront lieu d’ici le 14 décembre 2020.