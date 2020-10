Prime Day 2020 a peut-être pris fin, mais Best Buy ramène certaines des meilleures offres issues de l’événement de commerce électronique de deux jours. Plusieurs produits ont été réduits chez Best Buy pour refléter les prix Prime Day d’Amazon.

Un pack de trois routeurs Wi-Fi Eero Mesh ne coûte que 175 $ chez Best Buy aujourd’hui. Habituellement, le pack de trois vous coûtera 250 $. Si vous cherchez à renforcer votre connexion Internet à la maison, que ce soit pour le streaming ou pour votre travail à domicile, l’achat d’un système Wi-Fi maillé est un excellent moyen d’y parvenir.

Vous pouvez acheter un Echo Dot de troisième génération pour seulement 19 $ chez Best Buy dès aujourd’hui. Le produit est idéal pour tous ceux qui cherchent à ajouter Alexa dans leur foyer. Vous pouvez demander à l’assistant vocal diverses choses, telles que l’heure, le temps ou la musique.

Si vous recherchez un réveil qui sert également d’écran intelligent entièrement fonctionnel, vous pouvez vous procurer l’Echo Show 5 chez Best Buy pour 45 $. Il comprend un écran de 5,5 pouces, ce qui facilite son installation à peu près n’importe où dans votre maison.

Amazon Echo Show 5

L’écran intelligent entièrement fonctionnel d’Amazon qui est plus qu’un simple réveil.

Si vous recherchez un haut-parleur alimenté par Alexa qui sert également de système de cinéma maison Dolby Atmos lorsqu’il est associé à un appareil Fire TV, le haut-parleur intelligent Echo Studio d’Amazon coûte 150 $ chez Best Buy. C’est le plus bas que nous ayons vu pour l’appareil chez Best Buy – il était auparavant de 170 $ en août.

Amazon Echo Studio

Un haut-parleur intelligent au son exceptionnel qui prend en charge une multitude de services de musique en streaming.

Avant le lancement du deuxième pack d’extension demain, Pokémon Sword and Shield coûte chacun 40 $ chez Amazon et Best Buy si vous achetez une cartouche Nintendo Switch physique. Les jeux sont sortis à la fin de l’année dernière, et c’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour les jeux à ce jour.

Si vous recherchez une expérience complète pour cette génération de Pokémon, vous pouvez également acheter le pass d’extension pour seulement 30 $. Normalement, si vous achetiez une version du jeu de base et le pass d’extension applicable, cela vous coûterait 90 $.

Épée et bouclier Pokémon

La huitième génération de jeux vidéo Pokémon disponible sur Nintendo Switch.