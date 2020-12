E

npendant un hiver glacial sans une paire de chaussons confortables serait aussi impressionnant que de traverser un été britannique sans pluie.

Souvent, de novembre à avril environ, les matins sont froids dans le Blighty, ce qui rend la douche les matins glacés assez misérables. De plus, il y a quelque chose d’incroyablement satisfaisant à lancer des chaussures de travail induisant des ampoules, ou des baskets détrempées, et à glisser dans une paire de pantoufles grillées.

Au Japon, cependant, ce rituel simple est porté à un nouveau niveau. Les pantoufles sont souvent attribuées à différentes occasions; types de sol et vous pourriez même en obtenir une paire pour aller aux toilettes. Ici au Royaume-Uni, cependant, nous avons généralement une paire de pantoufles que nous conservons beaucoup trop longtemps, en espérant que quelqu’un nous achètera une nouvelle paire pour Noël. Un homme qui a poussé cette obsession à l’extrême était Derek Fan, AKA Slipper Man. M. Fan détient un record du monde Guinness 2007 pour avoir porté la même paire de pantoufles pendant un total de 23 ans.

Aujourd’hui, de nombreux magasins et détaillants en ligne proposent des pantoufles, qui ne coûtent pas cher. Nous avons sélectionné ici les meilleures pantoufles pour hommes du marché, des slips élégants Tommy Hilfiger aux classiques confortables de M&S.

Pantoufles en éponge avec logo TH Tommy Hilfiger

Quiconque a dit que les pantoufles n’étaient pas cool, n’avait évidemment pas vu ces slips de créateurs hipster. Dotées de la combinaison de couleurs bleu, rouge et blanc reconnaissable de la célèbre maison de couture, elles sont dotées d’une doublure chaude et grillée avec un monogramme élégant ‘TH’. Vous parlerez de la ville en train de retirer votre recyclage.

Birkenstock Boston Mules doublées de laine en vison

Birkenstock est peut-être mieux connu pour ses sandales d’été fraîches, même s’il serait ridicule d’oublier ces pantoufles pour hommes super douces et soignées de la marque allemande. Avec la boucle de marque classique et le style slip-on, vous vous précipiterez chez vous pour les jeter sur vos pieds endoloris. Bien que la qualité supérieure ait un coût.

Fatface Chaussures Homme Grises Sturdy House

Ces chaussures de maison robustes pour hommes sont dotées de repose-pieds en liège élégants et d’une tige texturée soignée. À porter à l’extérieur pour arroser les tomates ou à l’intérieur pour faire votre lessive. Une option de pantoufles pratique et robuste pour un prix raisonnable – et ils ne sont pas mal à regarder non plus.

Mocassins en daim Next Signature

À seulement 30 £, vous ne pouvez pas vous plaindre de ces pantoufles pour hommes du détaillant Next. Les intérieurs doublés de sherpa ont été spécialement conçus pour garder vos pieds au chaud pendant les mois les plus froids – mais ne les laissez pas traîner car un colocataire jaloux pourrait les attraper.

Pantoufles à enfiler en daim pour hommes avec Freshfeet

Certaines chaussures d’intérieur peuvent commencer à prendre leur propre parfum de temps en temps, c’est pourquoi nous aimons ces pantoufles pour hommes de M&S dotées de la technologie Freshfeet ™ – conçues pour éliminer les arômes bactériens. Les mocassins moelleux et d’apparence traditionnelle, avec rembourrage en mousse à mémoire de forme, sont un rêve pour les pieds fatigués et un excellent rapport qualité-prix.

Pantoufles Barbour Hughes pour homme

Barbour n’est plus réservé aux hommes de la campagne, alors pourquoi ne pas ajouter ce choix à votre arsenal de chaussures? Avec une doublure en polaire luxueuse et un design à carreaux classique, ces pantoufles pour hommes de style mule sont parfaites pour bricoler dans la maison ou bricoler dans le jardin. Ils sont livrés avec une étiquette Barbour en cuir soigné et des éléments extérieurs 100% coton.

Pantoufles mocassins en daim Valcent pour homme

Offrez à vos baskets une journée de congé en enfilant ces mocassins au look classique du célèbre designer Ted Baker. La tige élégante, faite à 100% de daim bovin, porte un nœud et une étiquette bien placés. À l’intérieur, les pieds sont entourés d’une fausse fourrure douce – une évasion bienvenue du froid.

Pantoufles Tasman UGG pour homme

UGG est vraiment la marmite des chaussures. Cependant, nous avons choisi de donner un laissez-passer aux chaussons noirs Tasman, principalement sur le confort. Osons-nous dire que le design ne nous dérange pas non plus? Fabriquées à partir d’une doublure en peau de mouton avec un col tressé Tasman, ces chaussons pour hommes peuvent être portés à l’intérieur ou à l’extérieur.

Pantoufles en cuir Gucci Princetown

Rien ne dit baller comme une paire de pantoufles en cuir Gucci, qui coûtent presque autant qu’une semaine dans les Caraïbes. Nous avons inclus ces pantoufles pour hommes polies, par la cheville ouvrière de la mode Gucci, uniquement pour leur audace pure.

The North Face Chaussons NSE Ten Mule III pour homme

Prêtes pour les conditions difficiles, ces pantoufles pour hommes sont idéales pour les amateurs de plein air. L’isolation thermique, la résistance à l’eau et l’assise plantaire en mousse les rendent également parfaitement confortables.

Mocassins dos nu en daim doublés en peau lainée Mulo

Tant qu’elles sont confortables, les pantoufles pour hommes n’ont pas besoin de regarder la pièce. Mais ces mocassins en daim de Mulo ne manquent ni de style ni de substance. Les mocassins noirs sans dossier, qui ont pris trois jours pour être fabriqués à la main, ne sont pas bon marché à 145 £. Cependant, ils sont livrés avec une semelle intérieure en peau de mouton ultra-douce et des semelles en caoutchouc robustes prêtes à l’emploi pour des conditions plus froides – si cela vous fait vous sentir mieux pour avoir accumulé autant d’argent?

Ascot Slip-On pour homme

La silhouette classique d’Ascot a été mise à jour entièrement en noir avec un extérieur en daim et une garniture en cuir. La semelle en caoutchouc les rend idéales à l’intérieur et à l’extérieur, vous emmenant de la maison au magasin, puis de retour parce que vous avez oublié le papier toilette. À tout le moins, vous serez confortable et chaleureux en cours de route.

Pantoufles Torrington en peau de mouton pour hommes

Fabriqués avec une semelle antidérapante, une tige en daim et une doublure en peau de mouton, ce sont quelques-uns des meilleurs réchauffeurs d’hiver pour traiter vos pieds. Une mousse mémoire infusée de gel amortit les pieds pour un confort sublime. Les coutures sont solides et de qualité remarquable et le cuir a été traité pour le protéger de l’eau – c’est une paire dont vous obtiendrez de nombreuses années.

Pantoufles Mahabis luxe avec semelles amovibles

De l’ensemble technologique de la Silicon Valley aux fashion boys de Londres, ces pantoufles sont partout.

Ce n’est pas seulement un marketing intelligent non plus. Disponibles dans une vaste gamme de couleurs, les semelles amovibles peuvent être remplacées pour créer votre propre contraste de couleur personnalisé ou être utilisées à des fins différentes, l’une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Fabriquées avec une tige en cuir nubuck et une doublure 100% laine, ces pantoufles sont confortables, élégantes et très polyvalentes.

Verdict:

