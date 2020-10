Garry Chapman partage son chagrin après la perte de sa mère Beth Chapman à travers un poème. Le fils de la star de feu Dog the Bounty Hunter, décédé en juin 2019 d’un cancer, et son mari Duane “Dog” Chapman, ont partagé un doux hommage à sa mère jeudi à l’occasion de ce qui aurait été son 53e anniversaire.

“Certains jours je suis debout / Certains jours je suis en bas”, commence son poème, associé à une photo souriante de sa mère. “Certains jours, je me tourne et te cherche avec des pensées que j’aimerais partager / Certains jours je me demande ce que tu penserais ou dirais / Certains jours j’ai du mal à continuer à souhaiter juste que tu sois là / La plupart des jours je passe en reconnaissance étaient jamais là. ” Garry conclut: “Tu me manques maman, joyeux anniversaire.”

Le poème a été un moment d’émotion non seulement pour la famille de Garry, mais aussi pour ses fans et ses partisans. «Tu es le fils de ta mère. Elle était forte et aimante. Câlins et amour. Joyeux anniversaire céleste Beth», a commenté une personne sur le message. Un autre a répondu: “Mon cœur se brise pour votre famille. Je suis fan de la sienne depuis le début et je suis toujours sous le choc qu’elle soit partie. Une belle personne avec une belle âme. J’ai adoré la façon dont elle ferait un câlin et espérer vraiment le meilleur pour les gens. “

Garry n’est pas le seul Chapman à honorer Beth le jour de son anniversaire. “Vous célébrez cette journée avec Jésus et tous ses anges”, a écrit Dog à côté d’une photo de sa défunte épouse sur les réseaux sociaux. “C’est la seule chose qui nous permette de survivre sans toi. Joyeux anniversaire Beth.”

La belle-fille de Beth, Lyssa Chapman, a également partagé un regard déchirant sur la perte de sa famille, révélant qu’elle et sa fille Mady ressentent toujours l’espace vide laissé par Beth après sa mort. “Mady est venue en courant dans ma chambre la nuit dernière, les yeux remplis de larmes. Elle a levé les yeux vers moi et a dit ‘Maman, ma grand-mère me manque’. Je l’ai serrée dans mes bras en sanglotant”, a-t-elle écrit sur Instagram. «J’ai eu du mal à trouver quelque chose de réconfortant à lui dire parce que tu me manques aussi. Lyssa a dit que c’était un “petit réconfort” que le dernier anniversaire de Beth sur terre ait été un “dîner incroyable” au Morton’s The Steakhouse, au cours duquel elle “a eu des ennuis”. La star de télé-réalité “n’oubliera jamais” Beth se moquant d’elle le lendemain, a-t-elle conclu. “Tu nous manques tellement Beth Chapman. Reste tranquille. Joyeux anniversaire céleste, maman.”