L’ancienne star de Real Housewives of New York, Bethenny Frankel, appelle à démissionner avec Paul Bernon. Selon Us Weekly, le couple s’est séparé après environ deux ans de fréquentation. Une source a confirmé à la publication que la paire s’était séparée “il y a quelques semaines”.

La star de télé-réalité a commencé à sortir avec Bernon en octobre 2018. Ils ont été repérés pour la première fois en train de participer à un PDA ce même mois à Boston. Bien que Frankel soit restée maman en ce qui concerne sa relation avec Bernon, elle a expliqué lors de son apparition dans Live With Kelly and Ryan en juillet 2019 que sa romance lui permettait de se sentir “heureuse d’une manière différente” de ce qu’elle avait vécu auparavant. . “Pas un haut ou un bas, juste un équilibre – qui, si vous connaissez ma personnalité du tout, ce n’est pas souvent aussi équilibré”, a-t-elle déclaré à l’époque. «Mais je me sens juste équilibré et en bonne santé.»

En septembre 2019, Us Weekly a confirmé que la relation de Frankel et Bernon avait pris une tournure sérieuse, car ils seraient à la recherche d’une maison ensemble. On disait qu’ils cherchaient une place dans le Massachusetts ou dans le Connecticut, mais ils ne se limitaient pas à ces deux États. «Ils vivent ensemble dans la région de Back Bay [in Boston] maintenant », a déclaré une source à la publication. «Elle y passe beaucoup plus de temps. Ils cherchent une maison dans la région de la Nouvelle-Angleterre.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en décembre 2018, Frankel était impliquée dans une situation assez effrayante, car elle avait une réaction allergique grave. L’ancienne Real Housewife a plus tard noté sur Twitter que son petit ami de l’époque, Bernon, lui avait sauvé la vie pendant l’épreuve terrifiante. Frankel a dit à ses partisans qu’elle avait été hospitalisée après avoir souffert d’une réaction allergique presque mortelle au poisson. «J’ai une rare allergie au poisson. Dimanche, j’ai eu de la soupe, des démangeaisons et je suis restée inconsciente pendant 15 minutes, puis aux urgences et aux soins intensifs pendant 2 jours avec BP de 60/40 », a-t-elle tweeté. «Je ne pouvais pas parler, voir, je pensais avoir eu un accident vasculaire cérébral et mourir et je me suis dit que si 5 minutes plus tard je serais mort. Le 911 & EPI m’a sauvé. Je ne porterai jamais de #epipen. » En réponse à un fan qui a évoqué le rôle de Bernon dans cette situation, Frankel a répondu qu’il lui avait “sauvé” la vie. Une source a dit plus tard à PEOPLE que la situation était si grave que Frankel “a failli mourir”. Ils ont ajouté: «C’était si grave. Sa tension artérielle était à travers le toit et elle était inconsciente. Elle a subi un choc anaphylactique. Son petit ami lui a sauvé la vie.