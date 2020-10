La bougie Black Flame a dû être allumée, car les sœurs Sanderson reviennent. Près de trois décennies après leur première apparition en tant que Winifred, Sarah et Mary Sanderson, et après des mois de spéculation, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Namijy seraient de retour pour Hocus Pocus 2, la suite à venir du culte original d’Halloween de 1993. classique.

La nouvelle passionnante est venue de Midler elle-même lors d’une récente interview avec Good Day New York de Fox 5 New York. Abordant la suite, selon ET Canada, Midler a révélé que ceux qui travaillaient dans les coulisses du film nous avaient “demandé si nous étions intéressés” à reprendre leurs rôles “, et bien sûr nous avons tous dit oui.” Midler a expliqué qu’elle est “jeu, je suis totalement partie” pour revenir en tant que Winifred, le principal antagoniste du film de 1993 qui a jeté un sort aux téléspectateurs.

Hocus Pocus a fait ses débuts théâtraux en 1993, racontant l’histoire de trois sorcières qui reviennent à Salem après avoir été brûlées sur le bûcher 300 ans plus tôt. Bien que le film n’ait pas été un succès critique ou commercial, dans les années qui ont suivi, il est devenu un classique culte qui a suscité de nombreux appels de fans pour une suite. Bien que des rumeurs d’une suite aient surgi de temps en temps, ce n’est qu’en octobre 2019 qu’il a été confirmé que l’une d’entre elles était en préparation à Disney +. La suite devrait être réalisée par Adam Shankman, avec l’écrivain et coproducteur Workaholics Jen D’Angelo qui écrit le scénario.

Bien que les fans aient un certain temps à attendre la suite, ils n’auront pas à attendre très longtemps pour voir Midler, Parker et Namijay revenir en action en tant que sœurs Sanderson. Le trio est sur le point de se réunir lors d’un événement de style documentaire virtuel d’une nuit seulement appelé In Search Of The Sanderson Sisters, qui fait partie de l’événement de collecte de fonds virtuel Halloween du New York Restoration Project appelé Hulaween. Prévu le 30 octobre, Midler a taquiné l’événement virtuel sur les réseaux sociaux, partageant une photo d’elle-même et des deux autres actrices en costume. Parlant de la réunion, Midler a dit qu’il était “bizarre” de revoir ces personnages après tant d’années.

«C’était tellement bizarre d’avoir été ces personnages il y a 27 ans», dit-elle. «Et mettre tout cet équipement… c’était tellement bizarre parce que nous sommes tombés dans exactement la même relation que nous avions et le même style de comportement à l’écran que nous avions il y a 27 ans. Comme si nous étions partis depuis un week-end! “

Hocus Pocus 2 n'a pas encore de date de première. Il sortira sur Disney +. Le Hocus Pocus original est actuellement disponible en streaming sur Disney +.