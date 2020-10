Les sœurs Sanderson sont de retour! Bien qu’Halloween puisse sembler très différente pour les familles à travers les États-Unis cette année en raison du coronavirus, Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy donnent aux gens quelque chose à espérer. Les trois actrices qui jouent le rôle de Winifred [Midler], Sarah [Parker, and Mary [Najimy] dans le film à succès Halloween, a donné aux fans un premier aperçu de leur réunion prévue le 30 octobre.

Sur la photo partagée par Midler, les trois hommes sont vêtus de leur célèbre tenue en utilisant un écran bleu sur le plateau. “Vos 3 sorcières préférées – [Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy] & MOI – nous revenons pour 1 nuit seulement le 30/10 à 20h HE », écrit-elle sur le post.« À la recherche des soeurs Sanderson »est la meilleure chose qui puisse arriver à #Halloween depuis Hocus Pocus + Reeses Pieces. Obtenez votre tix maintenant (lien dans la bio) et support [NYRP]. “

L’événement intitulé «À la recherche des sœurs Sanderson: une prise de contrôle de Hocus Pocus Hulaween» sera un rassemblement virtuel en remplacement du gala annuel de costumes «Hulaween» de Midler. L’événement annuel bénéficiera au New York Restoration Project [NYRP] – une organisation créée par Midler en 1995 – dans le but de rendre la ville de New York beaucoup plus verte. Dans cet esprit, le NYRP planifie les arbres, rénove les jardins, les parcs et aide à créer «des environnements plus sains pour ceux qui vivent dans les quartiers les plus densément peuplés et les moins verts». Les billets pour l’événement coûtent 10 $ et peuvent être achetés sur le site Web du NYRP.

Bien que le film de 1993 n’ait pas été un favori des fans lors de sa première sortie, il est depuis devenu un classique culte. Maintenant, les fans en veulent plus. Pendant des années, on a parlé qu’il y aurait un couple possible à une suite, mais rien n’a jamais été confirmé depuis très longtemps. Cependant, Parker a déclaré lors d’une interview avec Bruce Bazz sur Sirius XM en quarantaine avec Bruce qu’elle et les deux autres seraient en bas pour un autre film tant que ce serait avec le bon casting. «Pendant longtemps, les gens en parlaient comme si les gens allaient de l’avant de manière réelle mais nous n’en sommes pas conscients», affirmant plus tard qu’elle, Midler et Najimy seraient à terre.

Peu de temps après, le réalisateur Adam Shankman a confirmé qu’il y aurait un deuxième Hocus Pocus mais un titre officiel et une distribution confirmée n’ont pas encore été clarifiés.