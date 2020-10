La nouvelle a fait surface lundi que la série GLOW, centrée sur la lutte, ne reviendrait pas pour la quatrième saison annoncée précédemment. Netflix a annulé la série au milieu du COVID-19, provoquant une réponse de l’une de ses stars. Betty Gilpin a écrit un éloge sincère à la série dans Variety.

“GLOW a été annulé. Je suis triste. C’était le meilleur travail que j’aie jamais eu”, a écrit Gilpin. «Notre entreprise est un étrange mélange de tentatives de rêves d’enfance dans une pièce remplie de personnes endormies et de détournement de dignité pour des lanceurs de tomates éveillés à louer. n’a pas disparu dans une salle d’audition ou un e-mail non envoyé. Nous l’avons fait dans une émission, tout enregistré, je le jure. Trente épisodes.

“[…] Liz Flahive et Carly Mensch, je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous avez changé ma vie », a poursuivi Gilpin.« C’est triste et étrange de terminer ainsi. Mais nous avons pu le faire 30 fois. Je veux dire, j’ai beaucoup pleuré dans ce métro. Je n’ai jamais pensé pouvoir le faire une seule fois. Mais c’est une pandémie et Rome brûle, et je vous parie que pendant que Rome est tombée, quelqu’un avait un grand magazine spécialisé dans les tablettes de pierre qui a été annulé. Honnêtement? Ça va.”

Comme Gilpin continuait à l’expliquer, GLOW avait un public très spécifique composé «d’hommes en kimonos et de femmes en poils de chat». Ces fans sont ce que Gilpin a appelé le cœur battant des arts. Elle a également déclaré que les lettres d’amour à ces “inadaptés” sont ce qui a amené Netflix d’un distributeur de DVD à ce qu’il est aujourd’hui.

Gilpin n’est pas la seule star à parler de GLOW à la suite de son annulation. Le comédien Marc Maron, qui a joué Sam Sylvia, a déclaré que Netflix devrait terminer l’histoire. Il a appelé à un film GLOW dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

“Ce qu’ils devraient faire, c’est nous laisser faire un film”, a déclaré Maron. “Laissez-nous conclure un film Netflix de deux heures. Ils ont organisé toute la saison. Nous savons où elle va aller. Pourquoi ne donnez-vous pas aux showrunners, aux scénaristes et aux acteurs l’opportunité de terminer l’histoire en un film? Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Ensuite, ils peuvent renaviguer. “

La série axée sur la lutte a rencontré un succès considérable sur Netflix au cours des trois premières saisons. GLOW a reçu des nominations pour 15 Emmy Awards, remportant trois d’entre eux. La série a également obtenu une note de 92% de la part des critiques sur les tomates pourries.