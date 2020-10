B

eyonce a déclaré que 2020 l’avait «complètement changée» – ajoutant qu’elle s’était donné la «permission» de se concentrer sur sa «joie» plutôt que sur son travail.

La chanteuse, 39 ans, a déclaré que vivre à travers une pandémie mondiale avait changé sa perspective et qu’elle voulait maintenant “ralentir et se débarrasser des choses stressantes” dans sa vie.

Elle a dit que travailler sur des projets tels que Lemonade, son sixième album de 2016, sa tournée mondiale Formation suivante et son récent album visuel Black is King tout en élevant une jeune famille dos à dos avant le verrouillage avait été «mouvementé».

(

Beyonce dans Vogue

/ Kennedi Varter / Vogue)

Beyonce est la star de la couverture du numéro de décembre de British Vogue. L’éditorial a été réalisé par Kennedi Carter – un photographe de 21 ans et le plus jeune des 104 ans d’histoire du magazine à tourner sa couverture.

Auparavant, David Bailey était le plus jeune photographe à avoir photographié la couverture à 23 ans en février 1961.

Beyonce, mère de trois enfants, mariée au rappeur Jay Z depuis 2008, a déclaré à Vogue qu’elle avait: «Absolument changé. Il serait difficile de vivre dans une pandémie et les troubles sociaux actuels et de ne pas changer. J’ai appris que ma voix est plus claire quand je suis encore. Je chéris vraiment cette fois avec ma famille, et mon nouvel objectif est de ralentir et de me débarrasser des choses stressantes de ma vie.

La chanteuse, qui était à l’origine connue dans le groupe féminin Destiny’s Child, a ajouté: «Je suis arrivée dans l’industrie de la musique à 15 ans et j’ai grandi avec le monde entier, et j’ai mis sur pied des projets sans arrêt.

«J’ai sorti Lemonade lors de la Formation World Tour, j’ai donné naissance à des jumeaux, joué à Coachella, réalisé Homecoming, fait une autre tournée mondiale avec Jay, puis Black Is King, tous dos à dos. Ça a été lourd et mouvementé. J’ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur la construction de mon héritage et à représenter ma culture de la meilleure façon que je connaisse. Maintenant, j’ai décidé de me donner la permission de me concentrer sur ma joie. “

(

Beyonce dans Vogue

/ Kennedi Carter / Vogue)

Beyonce a été interrogée sur le fait d’être une voix pour la communauté BAME au cours de sa carrière, disant qu’après la naissance de sa fille Blue Ivy «quelque chose s’est ouvert» et elle «a compris son pouvoir».

Elle a ajouté: «Quelque chose s’est fissuré en moi juste après avoir donné naissance à ma première fille. À partir de ce moment, j’ai vraiment compris mon pouvoir et la maternité a été ma plus grande inspiration. C’était devenu ma mission de m’assurer qu’elle vivait dans un monde où elle se sent vraiment vue et appréciée.

Le chanteur – qui a également des jumeaux Sir et Rumi – a ajouté: «J’ai également été profondément inspiré par mon voyage en Afrique du Sud avec ma famille. Et, après avoir eu mon fils, Sir Carter, j’ai senti qu’il était important d’élever et de féliciter nos garçons et de m’assurer qu’ils grandissent avec suffisamment de films, de livres pour enfants et de musique qui favorisent l’intelligence émotionnelle, la valeur de soi et notre riche histoire.

(

Beyonce dans Vogue

/ Kennedi Carter / Vogue)

Edward Enninful, rédacteur en chef de Vogue, a déclaré à propos de son travail avec Beyonce: «Tout le monde veut toujours savoir ce que c’est de travailler avec Beyoncé et son équipe incroyable, et la réponse est: sans faille.

“Perfectionniste dans l’âme, elle voulait plus que tout ce que son moment Vogue britannique soit rempli de positivité alors que cette année la plus délicate tire à sa fin.”

La couverture coïncide avec la sortie de la dernière gamme Ivy Park de Beyoncé en association avec Adidas.