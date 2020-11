T

Merci au seigneur pour les fesses de Beyoncé.

Juste au moment où nous nous préparions tous à rentrer dans nos pantalons de grand-mère et nos survêtements (nous avons un excellent guide des vêtements de détente chics ici) pour un marathon cinématographique d’un mois, vient Queen Bey et son derrière en string en cristal délicieusement sculpté furtivement de une robe de couleur écrevisse à dos ouvert du designer Louisiane Christopher John Rogers, ornant la couverture du Vogue britannique de ce mois-ci.

Créés sur mesure pour elle par les spécialistes de la lingerie londoniens Agent Provocateur, les sous-vêtements astucieusement exposés de Beyoncé n’étaient que le coup de pied embelli par Swarovski dont nous avions besoin pour repenser nos tiroirs à sous-vêtements ce verrouillage. «Le string est de retour! Surtout la version à jambe haute et taille haute comme on l’a vue pour la dernière fois dans les années 90 », déclare Sarah Shotton, directrice créative de l’agent Provocateur et responsable de ce string bling.

«Quand British Vogue a contacté l’agent Provocateur pour concevoir un string pour Beyoncé; quelqu’un qui dépeint la féminité intrépide, je voulais que ce soit le string de tous les strings – le string du siècle! Il devait avoir un dos incrusté de cristaux Swarovski et je voulais qu’il soit à jambes hautes et taille haute pour que vous puissiez voir le cristal plonger dans la courbe du fond », poursuit-elle.

C’est un look que nous n’avons pas vu beaucoup depuis le début des années 2000, lorsque tout le monde, de Christina Millian et Paris Hilton à Halle Berry et Britney Spears, a secoué des tongs minces comme des rasoirs à travers leurs jeans bootcut super bas et leurs pantalons cargo. Mais étant donné la récente renaissance d’autres favoris du début des années 2000 comme les Sketchers, les pantalons cargo, les hauts courts et les pinces à griffes, il s’ensuit naturellement que le fait de clignoter votre petite culotte devrait également devenir un fourrage de mode 2020.

Et Beyoncé n’est pas la seule à avoir adopté le look G-string exposé – aussi, quelque peu frissonnant, connu sous le nom de “ queue de baleine ”. Il y a quelques semaines, Kim Kardashian est allée sur Instagram pour donner du temps à son butin de renommée mondiale dans une robe noire très basse à dos échancré de la première collection SS21 de Matthew Williams pour Givenchy, qui est livrée avec un string rouge à perles intégré. .

De plus, de retour au gala du Met 2019, Hailey Bieber portait une robe à paillettes rose pâle suffisamment basse pour révéler un string à logo Alexander Wang, puis à l’été 2019, Bella Hadid a défilé dans le défilé de mode masculine 2020 de Versace portant un string noir avec fermoirs dorés sur les côtés, usés remontés sur son pantalon de costume noir chatoyant. Hadid – avec une foule d’autres supers du millénaire, dont Kendall et Adut Akech – est revenue au look cet été, affichant une image d’elle-même portant un pantalon bouffant et un crop top avec le plus mince des tongs blanches qui frôlent la hanche.

Pour ceux qui n’aiment pas toute l’esthétique du pantalon en public, les designers de cette saison ont proposé une myriade d’interprétations élégantes sur le thème. La collection de vêtements pour femmes SS21 de Versace comprenait des minijupes noires avec des détails en coupe ressemblant à des bretelles de pantalon, tandis que le nouveau venu londonien Maximilian Davis offrait une illusion similaire dans une mini-jupe blanche.

Nensi Djoka, diplômée albanaise de Central Saint Martin, et la créatrice anglo-indienne Supriya Lele ont toutes deux proposé des pantalons sur mesure avec des bretelles en faux string intégrées – une façon discrète d’initiés de la mode pour clouer la tendance.

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une approche des sous-vêtements conviviale pour les giroflées, le string exposé est un antidote rafraîchissant et sexy à la pandémie de vêtements de détente de cette année dont j’ai envie pour ma part. Et je ne suis pas le seul. Parallèlement aux jouets sexuels, les ventes de lingerie ont grimpé en flèche lors du dernier blocage et cette fois-ci, cela semble être une histoire similaire, avec des recherches de tongs sur le site Web de sous-vêtements Boux Avenue en hausse de 120% d’une année sur l’autre en octobre. Et avec des robes de cocktail coûteuses et des talons scintillants fermement effacés du budget d’hiver, il ne pouvait pas y avoir de meilleur moment pour investir pour se déshabiller.

«Maintenant, en tant que femmes, nous célébrons vraiment nos corps et nos courbes, apprenons à nous aimer et à nous amuser avec nos sous-vêtements», dit Shotton, qui a vu les ventes de tongs chez Agent Provocateur augmenter régulièrement au cours des deux dernières années. “Ce string résume vraiment cela, il s’agit de s’amuser et de célébrer nos derrières!”