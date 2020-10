Beyoncé lancera la nouvelle collection Adidas Run for them! | AP

La chanteuse Beyoncé elle est plus que prête à livrer la prochaine collection Ivy Park x Adidas à la fin du mois d’octobre, donc si vous les voulez, vous devriez être attentif à tout ce qui vient car ils vont sûrement s’épuiser comme des petits pains chauds.

Beyoncé en a assez de parler depuis la sortie du premier collection Au début de l’année et pour ceux qui ne pouvaient mettre la main sur aucun produit, ils réclamaient plus et finalement les appels ont porté leurs fruits.

Pour tous les fans et amoureux de Queen B, Adidas et Beyoncé Ils préparent leur troisième collaboration cette année et la chanteuse vient de l’annoncer sur son compte Instagram officiel.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en janvier dernier de cette année qu’a été dévoilée la première collaboration entre adidas et Beyoncé, réalisée sous la marque co-fondée par la chanteuse Ivy Park.

Ceci est venu avec une collection de vêtements de sport marron avec des détails orange phosphoreux avec de simples chaussures de tennis grises et blanches avec une ligne orange entre le corps et la semelle intermédiaire comme seul détail, mais heureusement à la fois de la marque et du chanteur. , ils ont été instantanément vendus.

Huit mois plus tard, en septembre dernier, adidas et Beyoncé ils ont créé des Superstars qui ne ressemblaient presque en rien aux Superstars.

Avec un bout pointu et une semelle intermédiaire épaisse et angulaire, les chaussures adidas x Beyoncé auraient bien pu fonder une nouvelle silhouette pour la marque de trèfle.

Et maintenant une fois de plus il est revenu à ses anciennes habitudes, car Beyoncé a publié une photo sur son compte Instagram officiel où apparaît un champ de coquelicots et la phrase “This is my park”.

DRIP 2 30 octobre », a-t-il écrit dans la description du poste.

Comme prévu, la publication a causé une grande fureur Parmi ses followers qui sont rapidement venus à la publication et avec seulement quelques jours de partage dans son compte jusqu’à présent, il compte près d’un million 400000 likes et des milliers de commentaires.

Il est à noter que la même photo avec la même affiche peut être trouvée en ce moment sur le site Web d’adidas, cependant, au cas où nous aurions encore des doutes, Beyoncé a partagé une vidéo où ceux qui tiennent pendant quelques secondes finiront par voir le logo adidas et le logo Ivy Park.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce sera la troisième collaboration qu’adidas et Beyoncé Ils le font dans un an et, malheureusement, rien n’indique que cela durera plus longtemps dans les magasins que les deux premiers, car ils se vendront sûrement plus tôt que prévu.

Beaucoup peuvent se demander ce que signifie le mot “Ivy Park”, car c’est une marque qui a été lancée en 2016 dans le cadre d’une collaboration entre Beyoncé et le propriétaire de Topshop, Sir Philip Green, cependant, le chanteur est depuis devenu le propriétaire unique après avoir acheté la participation de Green à la suite de ses allégations d’inconduite, selon The Guardian.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter est devenue célèbre à la fin des années 1990 en tant que chanteuse principale du groupe de filles R&B Destiny’s Child, dirigé par son père Mathew Knowles et est devenu l’un des groupes de filles les plus vendus de l’histoire.

Beyoncé a fait ses débuts au cinéma avec un rôle dans le film de 2002 Austin Powers dans “Goldmember” et a sorti plus tard son premier album “Dangerously in Love” en 2003, qui l’a établie en tant qu’artiste solo dans le monde entier; Il s’est vendu à 11 millions d’exemplaires, a remporté cinq Grammy Awards et a présenté les singles numéro un du Billboard Hot 100 «Crazy in Love» et «Baby Boy».

