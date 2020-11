Beyoncé mène les nominations aux Grammys, JLO est accusée de la copier | INSTAGRAM

De la coiffure courte, des costumes, des éclairages et de l’interprétation, tout cela et plus encore disent les internautes sur les réseaux, après le show que Jennifer Lopez a donné avec le Colombien Maluma, dimanche dernier, pour les “American Music Awards”, performance cela semblait très familier à certains utilisateurs… Où l’ont-ils vu?

La «Diva del Bronx» a présenté dimanche soir une collaboration s3xy avec Maluma, pour la remise des prix. “AMA”Sans aucun doute, c’était un spectacle impressionnant, plein d’effets visuels, de danses candides et plus encore.

Mais quelque chose a curieusement attiré l’attention des téléspectateurs, il s’avère que beaucoup pensaient que c’était quelque chose comme un “Déjà vu”, ou quelque chose se passait que, ce que leurs yeux voyaient, ils l’avaient sûrement déjà vu à une autre occasion, il y a des années.

C’est pourquoi, presque immédiatement, les réseaux sociaux ont commencé à souligner les similitudes entre ce spectacle JLO et Maluma, avec la performance emblématique de Beyoncé aux Grammys 2014, aux côtés de son mari, le rappeur Jay-Z .

Et, en effet, les deux interprétations semblaient presque identiques, passons en revue les détails: Beyoncé portait un body en maille noire, avec des détails dans des lignes de la même couleur, JLO de la même manière utilisait un body en maille, même si c’était un peu différent, puisque, le design couvrait un peu plus la peau, ils ont réussi à créer un excellent divertissement en passant.

Un autre détail à mentionner est l’éclairage de la scène, ainsi que la chorégraphie et les danseurs. Eh bien, Beyoncé utilise toujours ce type d’éclairage “en demi-lumière” avec des couleurs intenses, et un réflecteur le pointant à tout moment, de la même manière que Lopez.

JLO a utilisé dans le cadre de la scénographie et de l’objet avec lesquels les chorégraphies ont été faites, des chaises noires, où l’on pouvait la voir, elle et ses compagnons, faire ses meilleurs pas, quelle a été la surprise? La chorégraphie était vraiment de style «Queen Bey».

De plus, ceux qui sont fans des deux interprètes peuvent se rendre compte qu’il y a quelques années, à ce jour, Beyoncé n’embauche que des femmes pour ses spectacles, et Jennifer a toujours été accompagnée de danseurs masculins et de filles, donc vous voyez cette performance avec seules les femmes, ont surpris tout le monde.

En bref, l’interprétation de «Pa´ti» et «Lonely» de JLO est très similaire à «Drunk in Love» de Beyoncé.

C’est pour de telles raisons que des centaines d’internautes ont commenté que Jennifel Lopez a copié de manière flagrante Beyoncé, cependant, si on y réfléchit, cela ne peut être qu’un hommage à son travail, eh bien, on sait que Bey, depuis le début, est l’un des les plus grands représentants de son genre, et est internationalement reconnu.

Ce n’est pas pour rien que c’est maintenant le nominé pour 9 Grammy Awards, cette année étant l’interprète qui mène la liste des nominations pour ces prix reconnus.

Beyoncé a remporté les nominations de la chanson et du disque de l’année pour «Black Parade», qu’elle a sorti le 19 juin, la fête qui commémore le moment où les derniers Afro-Américains asservis ont découvert qu’ils étaient libres, la chanson a atteint le Top 40 des charts musicaux. popularité, et est également nominé pour la meilleure chanson R&B et la meilleure performance R&B.

En outre, le film de Beyoncé “Black Is King”, qui mettait en lumière l’art, la musique, l’histoire et la mode noirs, concourra pour le prix de la “meilleure vidéo musicale en version longue”, tandis que le clip de “Brown Skin Girl” , une chanson dédiée aux femmes à la peau sombre, est nominée pour le meilleur clip vidéo.

La chanteuse a également reçu trois nominations pour son apparition dans le hit n ° 1 de Megan Thee Stallion “Savage”.

Soulignons que “la reine” Beyoncé, est lauréate de 24 Grammy Awards, de même, elle est la deuxième artiste la plus nominée de l’histoire de ces prix avec un total de 79 nominations, en comptant celles de cette année.

Ce qui, au fait, la domination de Beyoncé d’aujourd’hui s’est avérée être une surprise totale, car la chanteuse n’a pas sorti de nouvel album.