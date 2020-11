Peloton est devenu l’une des meilleures plateformes de fitness au monde et s’est désormais associé à une icône mondiale. Mardi, Peloton et Beyonce ont annoncé un partenariat pluriannuel. Le chanteur lauréat d’un Grammy Award travaille avec Peloton pour créer une série d’expériences d’entraînement thématiques pour aider à étendre le retour aux membres du Peloton via des cours dans plusieurs catégories de fitness, y compris le cyclisme en salle, la course à pied, la force, le bootcamp, le yoga et la méditation. Beyonce est l’artiste la plus demandée par la communauté mondiale du Pelonton, et le partenariat commémore la saison des retrouvailles, une célébration annuelle d’automne pour les étudiants des universités et collèges historiquement noirs (HBCU) qui honore la tradition et l’héritage.

“Peloton et moi croyons tous les deux que le pouvoir de la musique peut aider à élever, motiver et inspirer ceux qui sont dans leur parcours de fitness”, a déclaré Beyonce dans un communiqué. «Je suis membre du Peloton depuis plusieurs années et je suis ravi de m’associer à une entreprise qui aide les gens, jeunes et moins jeunes, à être les meilleures versions d’eux-mêmes, de manière innovante et adaptable. Je suis fier de célébrer les étudiants des HBCU avec ce don, pour les encourager à trouver et à adopter leurs propres régimes de bien-être. “

Beyonce et Peloton et offrir des abonnements Peloton Digital de deux ans aux étudiants de 10 HBCU, et ils auront accès à une bibliothèque complète de cours de fitness via l’application Peloton qui peut être utilisée avec ou sans équipement. Les adhésions iront aux étudiants de Bennett College, Clark Atlanta University, Grambling State University, Hampton University, Howard University, Morehouse College et Morehouse School of Medicine, Spelman College, Texas Southern University et Wilberforce University, mais à la fin du mois.

«L’engagement de Beyonce en faveur de l’autonomisation et de l’expression artistique est une source d’inspiration pour toute la communauté Peloton», a déclaré Gwen Bethel Riley, responsable de la musique de Peloton dans un communiqué. “C’est un privilège de pouvoir travailler en étroite collaboration avec elle et son équipe extraordinaire pour élargir l’accès à notre plateforme et collaborer sur des offres incroyables que nous pensons que nos membres vont adorer.”

Beyonce, 39 ans, a commencé sa carrière solo en 2002 et n’a pas ralenti depuis. L’alun de Destiny’s Child est l’un des artistes les plus vendus au monde et a remporté un total de 24 Grammy Awards, le deuxième plus grand nombre de victoires pour une femme. Elle est également apparue dans des films notables tels que Austin Powers dans Goldmember, Dreamgirls et The Lion King.