Beyonce et Peloton se sont associés pour un accord pluriannuel qui proposera une série d’entraînements thématiques rendant hommage aux collèges et universités historiquement noirs … et le moment ne pourrait pas être mieux choisi.

Jouer à «Homecoming» – son film de concert emblématique de Coachella – Beyonce a aidé à créer des cours de cyclisme, de course, de force, de camp d’entraînement, de yoga et de méditation avec Peloton pour commémorer la saison d’automne annuelle des Retrouvailles aux HBCU. Le chanteur était déjà l’artiste le plus demandé parmi les 3,6 millions de membres de la société de fitness, donc la collaboration a tout son sens.

De plus … Bey et Peloton offrent des abonnements numériques de 2 ans aux étudiants de 10 HBCU différents, qui donnent accès aux cours de fitness via l’application Peloton qui peut être utilisée avec ou sans équipement.

Parallèlement au grand partenariat à venir pendant la saison des retrouvailles, le timing est également énorme pour l’entreprise … en bourse. Comme vous le savez peut-être, l’utilisation du Peloton a augmenté au cours de la pandémie, mais ses actions ont pris un coup lundi avec l’annonce du vaccin Pfizer … en baisse de 20%.

Avec les nouvelles de Beyonce, les actions ont bondi de 7% tôt mardi.

Quant à la reine, elle dit qu’elle est membre du Peloton depuis des années et qu’elle est ravie de s’associer à une entreprise offrant un moyen innovant pour que tout le monde «soit la meilleure version d’eux-mêmes».

Elle ajoute … “Je suis fière de célébrer les étudiants des HBCU avec ce don, pour les encourager à trouver et à adopter leurs propres régimes de bien-être.”