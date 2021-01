H

appy lundi raver Bez s’est plaint de ses «courbatures» avant de lancer son propre programme d’entraînement sur YouTube ce week-end.

La légende de Madchester troque ses maracas contre des haltères alors qu’il partage des vidéos de fitness sous le titre Get Buzzin ‘With Bez.

Le joueur de 56 ans partagera des vidéos sur YouTube sous le titre Get Buzzin ‘With Bez.

Mais contrairement à l’entraîneur de fitness Wicks, Bez suivra les ordres d’un entraîneur personnel et rendra visite à un psychologue, apprendra le yoga et essaiera l’hypnothérapie.

Vendredi, Bez, de son vrai nom Mark Berry, s’est levé assez tôt pour dire à BBC Breakfast: “Vous savez quoi, j’ai mal dans des endroits où vous ne pensiez pas pouvoir faire mal. C’est une sorte de douleur agréable.

«Hier matin, quand je suis sorti pour faire mon exercice, je n’avais vraiment pas envie de le faire. J’avais vraiment du mal.

“J’étais en train de boiter jusqu’au parc. Je pensais” Oh mon Dieu, il neige, il neige. C’est horrible. Qu’est-ce que je fais? “

«Une fois que j’ai commencé et que j’ai fait les premiers exercices, je me suis échauffé. Je me sentais vraiment bien.

Bez explore

«Ahhh, je m’ennuie complètement, moi. Que dois-je faire?

‘Hey! Des oiseaux! Je vais escalader le mur! Qu’est-ce que tu as pensé à ça?!

«Ça ne sert à rien d’essayer de m’en dissuader Lisa. J’en suis doublement fou!

«D’accord, personne ne regarde. Eh bien, à part les milliers de caméras. Allons-y!’

‘Frigging hell, c’est plus dur que je me souviens’

«Ooof. Presque là. Je dois juste me regarder en arrière ‘

«Et je suis là! Freeeedom! Oh. Il y a plus de murs. Laissons tomber.

Il a ajouté: “Une autre chose qui a été formidable pour moi, je dors tellement mieux.

“Habituellement, j’ai perturbé le sommeil toute la nuit. J’ai dormi toute la nuit. Le facteur de bien-être. Le high naturel de faire de l’exercice avec toutes les endorphines qui se précipitent.”

Il a expliqué: «J’aimerais penser que je suis quelque part entre Joe Wicks et M. Motivator.

«Normalement, je brûle beaucoup de calories en dansant, en allant à des spectacles et en étant généralement actif.

“Mais depuis que nous sommes entrés dans le premier verrouillage, je suis principalement assis sur le canapé.”

Bez a remporté Celebrity Big Brother en 2005 et s’est présenté sans succès en tant que candidat aux élections générales de 2015.

Happy Mondays, dirigé par Shaun Ryder, était l’un des principaux groupes de la scène Madchester de la fin des années 80 et du début des années 90, avec des chansons comme Lazyitis, Step On et 24 Hour Party People.

L’entraîneur de fitness Wicks est devenu un véritable succès lorsqu’il a lancé ses cours de fitness en ligne qui ont été regardés par plus d’un million de personnes dans le monde.

Avec la série Get Buzzin ‘with Bez lancée dimanche sur YouTube, vous ne pouvez certainement pas l’accuser de Lazyitis.