De plus, en raison de leurs horaires de travail chargés, “leurs vies ne coïncident pas beaucoup” pour le moment, a ajouté la source au magazine. “Kim semble heureuse et est très concentrée sur le travail et les causes”, a rapporté People.

Depuis quelques années, la femme d’affaires travaille à promouvoir une réforme pénitentiaire qui améliore la qualité des détenus, l’une des raisons qui l’ont poussée à étudier le droit. “Elle croit fermement qu’elle peut faire un changement en matière de réforme pénitentiaire. C’est sa passion, sa famille est très fière d’elle”, a assuré l’informatrice.

Kim Kardashian et Kanye West. (Broadimage / Shutterstock / Broadimage / Shutterstock.)

Kanye, pour sa part, s’est tenu à l’écart des réseaux sociaux après la fin de la période électorale aux États-Unis. En juillet, le rappeur a diffusé certains détails de leur relation qui auraient déclenché une crise conjugale entre eux.

Lors d’un rassemblement politique en Caroline du Sud, l’interprète a fondu en larmes lorsqu’il a déclaré que sa femme était sur le point d’avorter leur première fille North. Plus tard, il a publié une série de tweets dans lesquels il a déclaré que sa femme avait tenté de divorcer à “plusieurs reprises” et a également assuré qu’elle et sa mère, Kris Jenner, essayaient de trouver un médecin pour l’admettre.