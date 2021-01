C’est un mélange d’ironie et de tragédie que Black Widow, le film attendu depuis que Scarlett Johansson a fait ses débuts au MCU en 2010, soit pris dans les limbes au milieu de la pandémie COVID-19.

Nous aurions dû le voir dans les salles au printemps dernier, mais maintenant nous croisons les doigts pour le voir en avril. Le retard est sans aucun doute frustrant pour le studio, car il semble qu’ils aient hâte de se lancer dans une suite.

Certains sites Web disent qu’une source interne les a informés que Marvel Studios avait l’intention d’aller de l’avant avec Black Widow 2, mais qu’il ne mettra pas en vedette Johansson.

Au lieu de cela, Florence Pugh dirigera le casting dans le rôle de Yelena Belova, la sœur de Natasha Romanoff et partenaire de Black Widow qui sera présentée dans le prochain thriller d’espionnage. Ce n’est pas un grand revirement, car de nombreuses indications indiquaient déjà que cela finirait par se produire, mais il est intéressant de savoir que quelque chose d’autre est connu.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de Scarlett dans la franchise? Eh bien, elle met certainement fin à son implication avec Marvel, car Nat a été tué dans Avengers: Fin de partie et elle a décrit le film comme une “fermeture” pour son personnage, pas un nouveau départ. Mais c’est toujours l’univers Marvel, il y a donc de fortes chances qu’il puisse apparaître ici et là.

Black Widow devrait sortir en salles le 7 mai, avec de plus en plus de discussions sur une première simultanée, sinon exclusive, de Disney Plus. Reste à voir si cela se produira ou non, mais à ce stade, espérons qu’il n’y aura plus de retards.

Source: Cependant