Slack permettra bientôt à tout le monde de se contacter. Une nouvelle fonctionnalité de messagerie directe Slack Connect sera lancée pour les entreprises au début de 2021, qui élargit l’idée de canaux partagés et permet aux employés de se connecter directement avec des personnes d’autres organisations. Si vous êtes un utilisateur Slack Connect, vous pourrez partager un lien privé avec d’autres utilisateurs Slack pour vous envoyer un message direct.

Slack a développé cette facilité de messagerie entre les entreprises depuis des mois. Slack Connect, lancé en juin, est conçu pour permettre aux entreprises, grandes et petites, de collaborer ensemble via des canaux partagés. Les DM inter-organisations sont la prochaine étape logique, et une partie d’une plus grande manière que Slack vise à réduire les fils de courrier électronique à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises.

La nouvelle fonctionnalité DM de Slack. Mou

«Vous pouvez mettre un lien sur votre profil Twitter ou un code QR sur votre carte de visite que les gens pourraient utiliser pour se connecter avec vous», explique Stewart Butterfield, PDG de Slack, dans une interview avec The Verge. La fonctionnalité est principalement conçue pour les commerciaux qui ont besoin d’envoyer des messages aux fournisseurs, aux clients et à d’autres personnes sans configurer de canal Slack partagé.

«Cela fonctionne essentiellement comme la messagerie BlackBerry, de sorte que ce lien équivaut à ce que je vous donne mon code PIN BlackBerry, mais lorsque vous m’envoyez un message, je dois toujours vous approuver», déclare Butterfield. Les entreprises auront naturellement le contrôle sur l’activation de cela, et c’est quelque chose qui va probablement s’activer car il fournit une piste d’audit des communications liées au travail plutôt que des personnes se tournant vers iMessage, SMS ou d’autres moyens pour des collègues DM de différentes organisations.

Slack active également une nouvelle fonctionnalité pour les organisations vérifiées au début de l’année prochaine, qui fournira une coche aux entreprises de confiance. Il est conçu pour s’assurer que les invitations aux chaînes proviennent d’organisations vérifiées, plutôt que de vérifier des individus comme le fait Twitter. La fonctionnalité Slack Connect DM et les organisations vérifiées apparaîtront au «début 2021».