Après la première tant attendue et réussie du nouveau film “Bob l’éponge: à la rescousse”, dont la popularité continue en premier lieu au Mexique, l’oncle Netflix a décidé de ramener aujourd’hui, 7 novembre, tous les films de la saga extrait de “The Matrix”, mettant en vedette les attachants Keanu Revees, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss et Hugo Weaving.

Netflix a révélé, comme d’habitude, la liste des premières de séries, films et documentaires qui arriveront sur votre plateforme au cours du mois de novembre, avec des sagas emblématiques, des films pour enfants et des productions cinématographiques occasionnelles, dont le contenu a une touche de Noël.

C’est peut-être parce que le quatrième volet de la saga de “Matrice” est en cours de réalisation, ou tout simplement parce qu’ils étaient nécessaires, la plateforme a décidé de compléter son catalogue super complet avec les trois films de la saga “Matrix”, c’est vrai, désormais, “The Matrix” est disponible , “The Matrix Reloaded” et “The Matrix Revolutions”, la trilogie de science-fiction écrite et dirigée par les sœurs Wachowski.

Les films qui ont été reconnus par l’Académie avec 4 Oscars, comme le meilleur montage, le meilleur son, le meilleur montage sonore et les meilleurs effets visuels, sont tellement acclamés par le public qu’ils sont devenus un film culte, de même, en Son argument établit des parallèles avec certains concepts religieux, philosophiques et idéologiques. De plus, ce travail représente un avant et un après dans les effets visuels de l’époque.

De même, on peut également trouver d’autres titres de divertissement importants, comme, par exemple, les trois derniers films de la célèbre saga de “The Hunger Games”, Netflix ajouté à la liste “Catching Fire”, “Mockingjay: part 1 “et” Mockingjay: Part 2 “, tous avec Jennifer Lawrence.

De la même manière, parmi les séries disponibles à partir de “now”, au sein de la célèbre plateforme de streaming, on trouve: la quatrième saison de “The Crown”, “Paranormal”, “Pouvez-vous m’entendre?: Saison 2” , “Love and Anarchy”, ainsi que ceux à venir la semaine prochaine.

Pour le 10 novembre, on peut voir “Dash and Lily”, le lendemain (11 novembre) arrivera: “Une reine est née” et “The Liberator”, de même, “Midas’s Favorites” sortira également, pour le jour 13.

Quant aux nouveaux films, nous avons les suivants: “Operation Merry Christmas”, “Blood Ties”, “The Aviator”, “SWAT Special Unit”, “Hitch: Specialist in seduction”, la trilogie précitée de “The Matrix »et« The Hunger Games: Catching Fire »,« The Hunger Games: Mockingjay (Part 1) »,« The Hunger Games: Mockingjay (Part 2) », disponibles maintenant.

Et, d’autre part, les premières de la semaine prochaine comprennent divers titres, parmi lesquels on trouve: “Jurassic World: The Fallen Kingdom” pour jeudi 12, “Life before yourself” et “Jingle Jangle: A magique Christmas” disponible pour le 13.

Évidemment, nous ne pouvons pas oublier les petits de la maison, car, comme nous le savons bien, depuis le début du mois est sortie la nouvelle production cinématographique de SpongeBob SquarePants, et plus tard la deuxième saison de “Barbie Dreamhouse Adventures: Allez, Team Roberts” et “Les Aventures du Shark Boy et de la Fille du Feu”, films à ne pas manquer.

En plus des films et séries emblématiques qui arriveront dans les deux dernières semaines de novembre, que vous ne voudrez sûrement pas manquer. Parmi eux, on peut en trouver comme “La saveur des margaritas: Saison 2”, “Nous sommes les champions” et “Voices of Fire: Unis par l’évangile”, pour n’en citer que quelques-uns.