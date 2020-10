✖

Après près de trois mois de rebondissements, d’alliances qui se chevauchent et même d’une triple expulsion, Big Brother 22 prendra fin mercredi soir. À la fin, le jury choisira l’un des trois derniers candidats – Cody Calafiore, Nicole Franzel et Enzo Palumbo – pour devenir le vainqueur de la deuxième saison All-Stars. Alors, comment pouvez-vous vous connecter pour regarder toute l’excitation par vous-même?

La finale de deux heures de Big Brother 22 sera diffusée sur CBS mercredi à 21 h HE. Si vous ne pouvez pas regarder la saison par des moyens traditionnels (c’est-à-dire avec une antenne), il existe un certain nombre de façons dont vous pouvez diffuser la finale. YouTube TV, Sling ou Hulu + Live TV offrent tous des moyens de regarder la télévision en direct, dont beaucoup offrent des essais gratuits. De plus, vous pouvez assister à l’émission via CBS All Access, qui offre aux nouveaux utilisateurs un essai gratuit d’une semaine.

Comme mentionné précédemment, Cody, Nicole ou Enzo seront couronnés vainqueurs de Big Brother 22, la deuxième saison All-Stars de la compétition CBS. Les trois concurrents ont joué des matchs remarquablement différents. Cody a dominé la saison en formant de multiples alliances et en remportant de nombreuses compétitions, dont trois chefs de famille et quatre Power of Vetos. Quant à Nicole, la gagnante de Big Brother 18 a réussi à s’échapper du bloc à plusieurs reprises malgré une grande cible sur le dos car elle était l’une des deux seules gagnantes de la maison. Enzo, comme il l’a fait dans Big Brother 12, a joué à un jeu social stellaire et a réussi à faire sortir quelques gros objectifs de la maison lorsqu’il a remporté HoH. Mais, pour qui le jury décidera-t-il de voter? Les fans devront se connecter pour le savoir.

Dans l’épisode de lundi soir, les concurrents expulsés avant la phase de jury – Keesha Smith, Nicole Anthony, Janelle Pierzina, Kaysar Ridha et Bayleigh Dayton – ont tous parlé du déroulement de la compétition jusqu’à présent. Comme beaucoup d’entre eux l’ont expliqué, ils ont l’impression que Cody a le meilleur tir pour remporter la victoire. “Nous savions que Cody avait un million d’alliances et Nicole n’était pas une menace. Personne ne voulait gaspiller un HOH sur elle”, a déclaré Janelle. “La seule chose que Cody a fait de mal, c’est qu’il a mis la main dans trop de pots à biscuits.” Kaysar a ajouté à propos du jeu de Cody: “Il a laissé les gens faire son sale boulot. Il ne s’est jamais assis sur le bloc. Cela a fonctionné pour lui.”