Big Brother 22 devrait diffuser sa finale spéciale de la saison de deux heures mercredi et couronner son nouveau champion. La saison All-Star a été remplie de rebondissements et à la fin, le trio de Cody Calafiore, Nicole Franzel et Enzo Palumbo sera en compétition pour le grand prix de 500 000 $.

Au cours de l’épisode de lundi, les téléspectateurs ont eu droit à la première partie du concours final des chefs de famille. Le défi a vu Enzo tomber des cordes qui se balançaient d’abord suivi de Cody, laissant Nicole en tant que partie 1 et lui donnant une voie rapide vers la partie 3. Cela signifie que les deux garçons du New Jersey le feront dans la partie 2 au début de la finale . Le vainqueur affrontera Nicole pour le HOH final et gagnera une place dans les deux derniers, mais plus important encore, il devra choisir qui il veut s’asseoir à côté d’eux. Qui a la meilleure chance de gagner Big Brother?

DEMAIN, un Houseguest remportera 500 000 $ et gagnera # BB22! Regardez la finale de la saison à 9 / 8c sur @CBS et @CBSAllAccess pour voir comment toute l’action se déroule! pic.twitter.com/mdCPqCm4Ho – Big Brother (@CBSBigBrother) 27 octobre 2020

En présentant le meilleur cas, Cody peut revendiquer le plus grand nombre de victoires en compétition avec sept à ce jour, dont quatre impressionnantes victoires en Veto. Lui, avec Enzo, peut également prétendre être la seule personne à ne jamais être nominé, un témoignage du jeu social fort que les deux joueurs possédaient. Enzo, quant à lui, a remporté 3 victoires, dont deux HOH. Nicole a commencé lentement, remportant sa première compétition dans l’avant-dernier HOH et la suite avec une victoire de Veto alors qu’elle était capable d’assommer l’un des hommes les plus forts, Memphis Garrett, au cours de sa semaine. Si les jurés mettent fortement l’accent sur les victoires de concours, Cody prend clairement ce département.

Quant aux jurés et à ceux qui voteront pour le vainqueur, ce groupe comprendra Ian Terry, Da’Vonne Rogers, David Alexander, Tyler Crispen, Danielle Briones, Christmas Abbott et Memphis. En ce qui concerne la gestion des jurys, les saisons passées ont vu des électeurs amers. Si cela devait se reproduire, Cody pourrait avoir du mal à avoir un type d’alliance ou un accord final avec presque tous les électeurs. Nicole a également ébouriffé quelques plumes, à savoir Noël et potentiellement Ian dans le cadre du côté aveugle. Enzo, cependant, a maintenu un lien fort avec tout le monde et n’a jamais semblé être celui qui avait poignardé dans le dos, même s’il participait au vote tout au long de la saison.

Un facteur qui n’a rien à voir avec le gameplay, cependant, concerne Nicole et le fait qu’elle a déjà remporté la série une fois auparavant. Les jurés ne voudront peut-être pas lui remettre un autre gros chèque de paie. Nicole a également remporté 10 000 $ lors d’une précédente compétition de la saison. À une échelle moindre, Cody a remporté 50 000 $ pour sa deuxième place. Enzo n’était pas dans les deux derniers de sa saison, prenant troisième cette année.

Sans savoir qui remporte la compétition finale, avec Enzo à l’extérieur à la recherche de la partie 3, il est très probable que Cody ou Nicole honore leurs deux derniers contrats qu’ils ont conclu le jour 2 et mènent l’autre à la fin. Cody et Enzo ont également un deux derniers accords, mais entre les deux accords conclus par Cody, il semble prendre celui avec Nicole le plus sérieux. Pour qu’Enzo soit choisi, l’un de Cody ou Nicole devra croiser l’autre à la dernière étape, ce qui pourrait s’avérer être un geste bénéfique pour Nicole et lui donner la meilleure chance de gagner. Cela s’avérerait être son plus grand mouvement de la saison et constituerait probablement un énorme coup de pouce pour le jury.

Big Brother diffusera sa finale de la saison sur CBS mercredi à 20 h HE.