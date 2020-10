Big Brother 22 touche peut-être à sa fin mercredi soir, mais les fans n’ont pas à s’inquiéter de savoir si l’émission de téléréalité classique de CBS reviendra pour une saison supplémentaire. Avant la finale de la saison, l’animatrice Julie Chen Moonves a annoncé que Big Brother reviendrait pour la saison 23.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de Big Brother, on peut voir Moonves se coiffer et se maquiller en vue de la finale de Big Brother 22. Tout en faisant son glamour, elle a expliqué qu’elle se préparait pour la finale, “Mais d’abord, j’ai une annonce à faire. Nous sommes officiellement de retour pour la saison 23. Vous pensez que vous avez ce qu’il faut?” Elle a ensuite demandé aux fans de se rendre sur le site Web de CBS s’ils voulaient postuler pour la prochaine saison de l’émission. L’hôte a également plaisanté en disant que les personnes qui la connaissent ne sont pas éligibles pour postuler, ce qui signifie que son cousin Vinny devrait «poser votre téléphone».

Votre émission de télé-réalité estivale préférée revient! #BigBrother a été renouvelé pour une autre saison: https://t.co/ldLqwhFuS7. pic.twitter.com/sYDf0ZoTIv – Big Brother (@CBSBigBrother) 28 octobre 2020

Selon Variety, la prochaine saison de Big Brother sera diffusée à l’été 2021. Moonves, bien sûr, reviendra en tant qu’hôte du programme. Mitch Graham, le vice-président senior de la programmation alternative pour CBS Entertainment, a publié une déclaration sur le renouvellement de Big Brother. «Chez ‘Big Brother’, nous disons toujours ‘attendez-vous à l’inattendu’, mais 2020 nous a donné notre plus grand défi à ce jour! Nous ne pourrions être plus fiers de toute l’équipe qui a livré une saison fantastique dans des circonstances aussi extrêmes », a déclaré Graham. “Il semble approprié que cette saison sans précédent se termine par une annonce du retour de l’émission l’été prochain.”

Tout comme Graham l’a dit, Big Brother 22 a constitué un défi unique pour la production, alors que la saison arrivait au milieu de la pandémie de coronavirus. Big Brother sort généralement vers la fin juin ou début juillet. Mais, la dernière saison a été un peu retardée et a été créée le 5 août. Big Brother a marqué la deuxième saison All-Stars de l’émission, qui mettait en vedette des joueurs de retour tels que Cody Calafiore, Da’Vonne Rogers, Tyler Crispen, Enzo Palumbo, Nicole Franzel et Janelle Pierzina. En fin de compte, Cody et Enzo se sont retrouvés dans les deux derniers après que Cody ait remporté le dernier chef de ménage et ait décidé d’expulser Nicole de la maison. En fin de compte, Cody a remporté la victoire, remportant Big Brother 22 avec un vote unanime.