D’accord, éliminons rapidement les très mauvaises choses … En plus de la pandémie, des incendies de forêt ont détruit environ 47 millions d’acres en Australie et 5 millions d’acres sur la côte ouest des États-Unis, une explosion a dévasté Beyrouth, il y a eu de graves affrontements frontaliers entre la Chine et l’Inde et la répression gouvernementale des manifestations en Biélorussie, en Bulgarie et en Pologne. Oh, et un fléau de frelons meurtriers.

Mais dans une année de mauvaises nouvelles, laquelle de ces BONNES nouvelles est finalement arrivée?

a) Les îles Falkland ont été déclarées exemptes de mines terrestres, 38 ans après la fin du conflit avec l’Argentine.

b) Des microbes vivants ont été découverts sur Vénus.

c) Jacob Rees-Mogg s’est porté volontaire pour payer l’impôt britannique sur les sociétés sur ses investissements offshore.

(

Jacob Rees-Mogg

/ Ben Pruchnie / .)

a) La formule chimique de l’hydroxychloroquine.

b) Le titre du premier album studio d’Eminem en deux ans, sorti le 17 janvier.

c) Le nom du bébé d’Elon Musk avec sa petite amie, le musicien Grimes.

(

Elon Musk

/ . / .)

3 / Lequel de ceux-ci n’a PAS fermé, est tombé sous administration ou a déposé son bilan en 2020?

a) Les Boy Scouts of America.

b) Quibi, la plateforme de streaming de 1,75 milliard de dollars lancée en avril par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman.

c) La République populaire de Corée du Nord, après que Kim Jong-Un a été signalé comme mort ou dans un état végétatif.

4 / En vous rappelant les débuts du verrouillage, quel était le nom d’emprunt de la star de la série documentaire Tiger King?

c) Qasem Solemani

(

Capitaine Tom

/ PA)

5 / Pourquoi les femmes du monde entier (et les hommes aussi) avaient-elles des raisons de célébrer le 24 février?

a) Jacinda Ardern a remporté une deuxième victoire écrasante en Nouvelle-Zélande.

b) Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.

c) Rishi Sunak a remplacé Sajid Javid au poste de chancelier de l’Échiquier

(

Jacinda Ardern

/ .)

6 / Qu’est-ce qui a fermé à la mi-mars par mesure de précaution en cas de pandémie?

a) La galerie des visiteurs de la Chambre des communes.

c) Le festival de Cheltenham

7 / Qui a présenté une note manuscrite aux médias disant «notre mariage est fort et nous restons ensemble»?

a) Le prince Harry et Meghan Markle, alors qu’ils se retiraient de leurs fonctions royales en janvier.

b) Kim Kardashian, peu de temps après que son mari Kanye West a eu un effondrement lors de son rassemblement présidentiel.

c) Dominic West et sa femme Catherine FitzGerald après que des photos de West apparaissant au canoodle avec sa co-star Lily James à Rome soient apparues.

(

Kim Kardashian et Kanye West

/ Michael Loccisano / .)

8 / Combien moins que rien valait le pétrole de West Texas Intermediate le 20 avril, après la plus forte baisse de chaque jour du Dow Jones?

a) – 5 $ le baril

b) – 17,12 $ le baril

c) – 37,63 $ le baril

9 / Qui a figuré sur le single WAP salace de Cardi B, qui a fait tourner les culottes de nombreux commentateurs?

a) Étalon Megan Thee

b) Robert Thee Bruce

c) Timo Thee Chalamet

(

Cardi B

/ REUTERS)

10 / Laquelle de ces choses ne s’est PAS produite le 27 avril?

a) Donald Trump a suggéré que boire de l’eau de Javel pourrait être une bonne mesure préventive contre Covid-19

b) Johnny Depp et Amber Heard ont tenté de corriger leurs divergences sur Zoom pour éviter de passer par un procès dommageable et embarrassant devant la Royal Courts of Justice.

c) La NASA a publié ce qu’elle a déclaré être de «vraies» images de la Marine d’objets volants non identifiés, enregistrées en 2004 et 2015.

11 / De qui a été nommé Wilfred le fils de Carrie Symonds et Boris Johnson?

a) Le poète Wilfred Owen de la Première Guerre mondiale.

b) Winston Churchill – il y a eu confusion lors de l’enregistrement de la naissance.

c) Son arrière-grand-père Wilfred ‘Johnny’ Johnson, qui a piloté des bombardiers Wellington pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir agriculteur de montagne à Exmoor.

(

Carrie Symonds et Boris Johnson

/ . / .)

12 / Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a suggéré qu’un avertissement devrait être inséré dans le générique d’ouverture d’un programme télévisé. De quoi s’agissait-il et quel programme?

a) Un avertissement devant la Couronne que certains morceaux sont constitués.

b) Un rappel aux adolescents (et aux adultes) avant les personnes normales qu’en fait, le sexe est rarement aussi brillant et se produit rarement entre des personnes qui ont l’air aussi bien.

c) Un message avant le Queen’s Gambit indiquant que les jeunes ne devraient pas descendre au sous-sol pour jouer aux échecs avec un concierge sans accompagnateur.

13 / Keir Starmer est devenu leader travailliste le 4 avril, remportant le vote au premier tour, mais de quel pourcentage?

(

Keir Starmer

/ PA)

14 / Lequel des énoncés ci-dessous représentait des excuses sincères – ou du moins sincères – cette année?

a) Le groupe minier Rio Tinto, expliquant qu’une «série de décisions, d’actions et d’omissions sur une longue période» l’a conduit à faire sauter les grottes de Juukan Gorge, vieilles de 46 000 ans, en Australie occidentale, qui étaient sacrées pour les peuples autochtones.

b) Rihanna, qui a annoncé «Je ne joue avec aucune sorte de manque de respect envers Dieu ou une religion» après qu’une chanson jouée lors d’un défilé de lingerie pour sa marque Savage x Fenty s’est avérée avoir remixé un texte islamique sacré.

c) Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: «Je tiens profondément à tenir les engagements que nous avons pris envers la population de ce pays et je reconnais que je suis direct et que j’ai parfois été frustré», lorsqu’il est découvert que des fonctionnaires ont été victimes d’intimidation «involontaire». (mais pas, apparemment, d’avoir enfreint le code ministériel).

(

Priti Patel

/ REUTERS)

15 / Qu’est-ce qui a été annulé cette année pour la première fois en 64 ans d’histoire?

a) Les BAFTA Film Awards.

b) Le concours Eurovision de la chanson

c) Les Jeux Paralympiques

16 / Qui a été testé positif à Covid après avoir atteint un record personnel?

a) Lewis Hamilton, qui a égalé le record de Michael Schumacher de sept titres de Formule 1 et est devenu le coureur le plus décoré de l’histoire du sport, avec 94 victoires, 97 pôles et 163 podiums.

b) Le pape Benoît, qui est devenu le pape ayant vécu le plus longtemps lorsqu’il a atteint l’âge de 93 ans, quatre mois et 16 jours, dépassant Léon XIII.

c) Nadia, un tigre malais du zoo du Bronx, ayant donné naissance à la plus grande portée survivante jamais enregistrée (huit petits).

(

Lewis Hamilton

/ Mark Thompson / .)

17 / Lors des manifestations de Black Lives Matter à Londres en juin, qu’a fait Andrew Banks de Stansted, Essex?

a) Il a balancé d’un drapeau sur le cénotaphe.

b) Il a essayé de verser de grandes quantités de gelée dans la boîte qui avait été érigée autour de la statue de Churchill.

c) Il s’est rendu à Londres pour «protéger les statues», a bu 16 pintes et a fini par uriner à côté du mémorial du PC Keith Palmer au palais de Westminster.

18 / En parlant de statues, quelle figure n’est PAS (au moment de la rédaction) apparue sur le socle duquel le marchand d’esclaves Edward Colston a été expulsé de force à Bristol?

a) La manifestante Jen Reid

b) Mary Wollstonecraft avec ses seins.

19 / Le 5 novembre, alors que Donald Trump faisait rage comme le grand homme-bébé dont il parlait à propos d’une fraude présumée à l’élection présidentielle américaine, qui a tweeté qu’il devrait “ travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ».

a) Bong Joon-Ho, qui a remporté quatre Oscars pour Parasite.

b) Kamala Harris.

c) Greta Thunberg, en utilisant les mots exacts que Trump avait tweeté à elle onze mois auparavant.

(

Bong Joon-Ho

/ . via .)

20 / Quelle recette de Nigella Lawson de sa nouvelle série Cook, Eat, Repeat a époustouflé les téléspectateurs?

a) Un œuf écossais «substantiel» pouvant nourrir 12 personnes.

b) Toast beurré.

c) Surprise de poulet chloré.

21 / Laquelle de ces politiques le gouvernement n’a-t-il pas fait demi-tour?

a) Permettre à un algorithme de prédire les notes d’examen.

b) Refusant de continuer à payer les repas scolaires gratuits alors qu’il avait déjà cédé une fois à la campagne du footballeur Marcus Rashford.

(

Marcus Rashford

/ REUTERS)

22 / Le roman Shuggie Bain a remporté le Booker Prize cette année, mais qui l’a écrit?

b) Douglas Stuart

23 / Lequel d’entre eux a été le départ le plus ironique de l’année dans le monde du divertissement?

a) Le danseur Kevin Clifton a quitté Strictly en mars pour poursuivre une carrière sur scène.

b) Matt Baker doit présenter son One Show final tout en s’isolant.

c) Le vrai chat d’Andrew Lloyd Webber, Mika von Cat, s’est fait écraser et tué quelques mois seulement après la mort du film de Cats aux mains des critiques et des parieurs.

(

Andrew Lloyd Webber

/ . pour CATS)

a) La fusée SpaceX sans pilote qui a explosé à l’atterrissage en décembre.

b) Le procès alléguant la fraude électorale que l’avocat Sidney Powell a promis de déclencher aux États-Unis.

c) Le boxeur – de son vrai nom Kubrat Pulav – qui a affronté Anthony Joshua à Wembley Arena.

25 / Qu’est-ce que les joueurs de Millwall ont décidé de faire après que les fans les huent pour avoir pris le genou en soutien à Black Lives Matter.

a) Flicked V signe à chaque gammon hué lors de leur prochain match.

b) Bras liés avant le match.

c) Perdu délibérément.

26 / Comment prononcez-vous «micro-ondes» (si vous êtes Nigella Lawson)?

a) Mee-cro-wah-vay.

b) Moy-crew-er-vee.

c) Mick R O’Wave.

(

Nigella Lawson

/ PA)

27 / Qu’est-ce qui a été découvert lors des fouilles sur un chantier de construction du nouvel aéroport de Santa Lucia au Mexique?

a) Un monolithe similaire à ceux trouvés dans l’Utah, les Cornouailles et Savonlinna en Finlande.

b) Une édition rare de la dernière pièce de Shakespeare, The Two Noble Kinsmen.

c) Les squelettes de 200 mammouths.

28 / Nous avons perdu deux des personnes qui figurent dans les blagues ci-dessous cette année. Qui est le plus étrange?

a) L’agent de Sean Connery appelle et dit: «Je t’ai réservé une audition demain pour Tennish, d’accord?» «Tennish? dit Connery? «Mais je n’ai pas ma raquette…»

b) Janet Street-Porter entre dans un bar et dit: «Puis-je prendre un grand apéritif?» Le barman la regarde et dit: «J’en doute sérieusement.»

c) Comment transformer un canard en chanteur de soul? Mettez-le dans un micro-ondes jusqu’à ce que Bill Withers.

29 / Lequel de ceux-ci ne sommes-nous pas sûrs de pouvoir espérer en 2021?

a) Vaccination généralisée

b) Une administration Biden

c) L’annulation d’Emily à Paris après une saison.

1 – a, 2 – c, 3 – c, 4 – a, 5 – b, 6 – b, 7 – c, 8 – c, 9 – a, 10 – b, 11 – c, 12 – a, 13 – c, 14 – b, 15 – b, 16 – a, 17 – c, 18 – b, 19 – c, 20 – b, 21 – c, 22 – b, 23 – c, 24 – b, 25 – b, 26 – a, 27 – c, 28 – b, 29 – c