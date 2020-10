je

Y a-t-il une star hollywoodienne qui a embrassé l’ère de la télévision de pointe aussi sincèrement que Nicole Kidman? Nous ne le pensons pas.

Comme beaucoup de travaux télévisés récents de Kidman, Things I Know To Be True décompose les relations familiales, bien qu’il semble que l’histoire frappera une note différente de celle de Big Little Lies et The Undoing.

La pièce suit une famille australienne, les Prix, alors que les parents Fran et Bob et leurs quatre enfants adultes prennent une série de décisions qui changent la vie. Avec des éléments de théâtre physique utilisés pour cartographier les relations entre les personnages dans la série, il sera certainement intéressant de voir comment l’histoire se traduit sur le petit écran.

(La dernière série de Nicole Kidman The Undoing comprend également un scénario de David E. Kelley / Sky Atlantic)

En plus d’être producteur exécutif de la série, Kidman jouera le rôle de Fran. «Je n’oublierai jamais l’expérience que j’ai vécue en regardant la pièce d’Andrew à Sydney, en ayant l’une de ces expériences théâtrales transcendantes», a-t-elle déclaré dans une annonce. “La pièce d’Andrew est exquise et ses scripts pour la série sont tout aussi bons.”

Le règne de Kidman en tant que reine de la télévision de prestige a débuté en 2017 avec un double coup dur. Elle a fait ses débuts à HBO en tant que survivante de la violence conjugale Celeste dans Big Little Lies, en tant que productrice exécutive de l’émission aux côtés de la co-star Reese Witherspoon. Sa performance dévastatrice, qui a plus tard valu à Kidman un Emmy, était sans doute la partie la plus discutée de l’émission la plus discutée de l’année.

Elle a suivi en faisant équipe avec sa réalisatrice de Portrait of a Lady Jane Campion, enfilant de fausses dents et une perruque grise sauvage pour apparaître dans la deuxième série de Top Of The Lake face à Elisabeth Moss.

(Kidman avec la co-star de Big Little Lies, Meryl Streep)

La relation de travail de Kidman avec l’auteur de Big Little Lies, Liane Moriarty, s’est avérée particulièrement fructueuse en termes de travail sur petit écran. Elle et Witherspoon auraient reçu environ 1 million de dollars pour chaque épisode de la deuxième série de l’émission, avec des frais de production supplémentaires en plus. Elle travaille actuellement sur une adaptation du dernier roman de l’écrivain australien Nine Perfect Strangers, qu’elle produira et jouera; elle et Witherspoon ont également acquis les droits d’un autre des romans de Moriarty, Truly Madly Guilty, et prévoient de le transformer en une autre mini-série.

Ensuite, il y a son premier contrat avec Amazon. Things I Know To Be True est la troisième collaboration télévisée entre Kidman et la plate-forme de streaming, à la suite de The Expatriates and Pretty Things, basée sur des romans de Janice YK Lee et Janelle Brown.

Ce qui est le plus rafraîchissant dans la phase impériale de la carrière télévisuelle de Kidman, c’est la façon dont elle a utilisé cette pléthore de projets pour soutenir les femmes derrière la caméra. En 2017, l’actrice a révélé qu’elle s’était promis de travailler avec une réalisatrice tous les 18 mois (cela peut ne pas sembler beaucoup à première vue, mais en termes hollywoodiens, c’est assez radical).

Après avoir fait équipe avec la réalisatrice de The Night Manager Susanna Bier pour The Undoing, elle est maintenant prête à travailler avec Lulu Wang, dont le premier long métrage déchirant et hilarant The Farewell a remporté une nomination à la Bafta plus tôt cette année, sur The Expatriates et avec Reed Morano, qui a réalisé les épisodes d’ouverture effrayants de The Handmaid’s Tale, pour Pretty Things. L’ascendance télévisuelle de Kidman semble créer un effet d’entraînement pour d’autres femmes de l’industrie. Nous avons hâte de voir la suite.