les femmes qui hésitent à «se grandir» sont invitées à utiliser un nouvel outil d’intelligence artificielle destiné à les aider à être plus optimistes lorsqu’elles postulent pour des emplois et des promotions.

Le service, appelé BigUpAI, a été créé par une équipe d’innovateurs numériques dirigée par des femmes. Ils disent vouloir «transformer la conversation» autour de la manière dont les femmes se présentent lors des entretiens d’embauche et sur le lieu de travail.

L’outil est conçu pour encourager l’utilisation d’un langage plus fort dans des choses comme les CV et les lettres de motivation. On demande aux utilisateurs “Parlez-nous d’une force?” avec des exemples pour faciliter les réponses.

Grâce à l’utilisation d’un bouton «agrandir», il transforme quelque chose de relativement banal comme «je suis un joueur d’équipe» et les transforme en déclarations plus optimistes comme «je prospère dans un environnement d’équipe» ou, pour plus de oopmh, «je deviens un membre estimé de toute équipe dans laquelle je suis placé ».

BigUpAI a été développé par Anna-Louise Gladwell et Sara Pouri, qui ont cité des recherches qui ont montré que les femmes sont généralement plus susceptibles de minimiser leurs réalisations que les hommes.

«La modestie n’est tout simplement pas la meilleure politique, mais elle est souvent si ancrée chez les femmes que nous ne nous rendons pas compte que nous ne nous rendons pas service», déclare Mme Pouri, directrice de la création basée à Londres derrière BigUp.AI. «L’ambition de BigUp.AI est de nous aider à reconnaître quand nous devons nous tenir debout et dire au monde à quel point nous sommes formidables, et cela nous donne également le langage pour le faire.»

Ils disent que des outils comme ceux-ci sont devenus encore plus importants car la pandémie de Covid-19 a affecté de manière disproportionnée les carrières et les opportunités d’emploi des femmes, en partie en raison du fardeau de la garde d’enfants qui pèse plus lourdement sur les femmes pendant le verrouillage. Les données de LinkedIn, la plateforme de réseautage professionnel, suggèrent que les femmes étaient moins susceptibles d’être embauchées que les hommes lorsque les écoles ont été fermées.

«Covid-19 a exacerbé un problème social systémique de confiance féminine, d’auto-promotion et d’avancement de carrière», déclare Mme Gladwell, directrice générale de l’agence creatibe AnalogFolk. “BigUp.AI est donc là pour rappeler aux femmes leur valeur et les aider à trouver les mots pour l’exprimer.”

Une récente diplômée, Eve Wallis, a déclaré qu’elle avait trouvé l’outil utile dans sa recherche d’emploi. «Normalement, je déteste« me grandir ». Et j’ai dû en faire beaucoup depuis que j’ai obtenu mon diplôme cet été en design graphique… BigUp.AI est un outil très utile que je vais certainement utiliser dans ma recherche d’emploi. », Est un exemple bienvenu de la technologie IA qui remet en question les problèmes sociaux.