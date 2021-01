Exclusif

Le représentant élu de l’Oklahoma qui a présenté un projet de loi réel pour établir une saison de chasse officielle pour Bigfoot dit qu’il se fait traiter de «stupide» … qui l’a dit?!?

OK State Rep. Justin Humphrey, le législateur qui a rédigé le projet de loi Bigfoot, dit à TMZ … qu’il reçoit des tonnes de réactions négatives de la part des croyants et des non-croyants.

Le représentant Humphrey dit qu’il a été inondé d’appels, de courriels et de notifications Facebook de la part des négationnistes de Bigfoot, le traitant d ‘«idiot» et le injuriant. Il dit que les gens lui disent qu’ils ne voteront JAMAIS pour lui et qu’ils veilleront à ce qu’il perde sa prochaine élection.

Le bœuf non-croyant Bigfoot – le projet de loi C’est une grosse perte de temps car les sasquatches n’existent pas et il y a des choses plus importantes dont les législateurs doivent s’inquiéter.

Le représentant Humphrey nous dit que les croyants de Bigfoot sont aussi ennuyés contre lui, mais ils abandonnent les attaques verbales et les maintiennent civiles. Il dit que ces gens ne veulent pas que quiconque dérange Bigfoot ou les forêts où il vit supposément.

BTW … le législateur dit que le projet de loi ne réclame pas la mort de Bigfoot … plutôt, il demande à quelqu’un d’attraper la créature, et il espère une récompense de 25000 $ pour le premier trappeur.

Oklahoma est tristement célèbre pour ses observations de Bigfoot, en particulier dans le sud-est et le sud de l’État, que Humphrey représente … mais il nous dit qu’il n’a vu aucune preuve que Bigfoot existe, à part quelques photos mystérieuses.

Le représentant Humphrey dit que le but de son projet de loi est de générer des revenus avec le tourisme, les permis de chasse et les étiquettes, encourageant les gens à profiter du plein air après avoir passé plus de temps à l’intérieur en raison de la pandémie. Mais, il semble que la plupart des gens ne lisent pas entre les lignes.

Qui a pensé qu’un projet de loi Bigfoot susciterait une telle réponse?!? 😉😉