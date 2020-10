Bill Belichick était très en colère contre un jeu en particulier dans le match des New England Patriots contre les Chiefs de Kansas City lundi soir. Au deuxième quart, les Chiefs menaient 6-3 et conduisaient. Les Patriots ont pu limoger le quart des Chiefs Patrick Mahomes, qui semblait avoir tâtonné. Les Patriots ont ramassé la balle lâche, qui n’a jamais touché le sol, et ont commencé à courir vers la zone des buts. Cependant, les officiels ont sifflé indiquant que le jeu était mort, ce qui a ensuite conduit Belichick à enlever ses deux masques et a commencé à crier après les arbitres.

L’idée était que Belichick aurait pu défier le jeu et aurait probablement gagné. Cependant, l’entraîneur-chef des Patriots a refusé de contester parce qu’il pensait que c’était une interception claire. “Si l’entraîneur Belichick lance ce drapeau aussi rapidement que possible, nous devons nous arrêter et prendre cet examen”, a déclaré l’expert en arbitrage de CBS Gene Steratore lors de la diffusion, comme le rapporte Yahoo Sports. “Cela aurait également aidé si [referee Tony] Corrente aurait annoncé ce que la décision était sur le terrain pour leur donner une idée de ce qu’il faut contester et non contester, mais nous pouvons clairement voir qu’il s’agit d’une interception. “

Bill Belichick perd la raison, abandonne également le double masque après la règle des arbitres selon laquelle Patrick Mahomes n’a pas tâtonné. pic.twitter.com/6w5P75g75x – The Comeback (@thecomeback) 6 octobre 2020

Après le match, Corrente a expliqué pourquoi le jeu était mort. “J’ai senti qu’il était contrôlé un peu avant qu’il n’aille réellement au sol”, a-t-il déclaré dans un rapport de groupe en parlant de Mahomes. “Et comme il était contrôlé, d’autres joueurs venaient sur lui. Et donc avec ces autres joueurs qui le bloquaient, un quart-arrière est considéré dans la prise et sa progression vers l’avant est considérée comme arrêtée lorsque j’ai l’impression que la sécurité du joueur est mise en danger. “

Lorsque Belichick a parlé aux journalistes, il a expliqué pourquoi il n’avait pas contesté l’appel. «Ils ont appelé à progresser et il était à terre», a-t-il déclaré. «Vous ne pouvez pas contester cela. Ils l’ont appelé, ils ont appelé à avancer. C’est ce que je pensais qu’il avait appelé. Si le jeu n’avait pas été mis à mort, les Patriots, qui manquaient le quart Cam Newton, auraient probablement eu l’avantage dans la demie. Mais quand tout a été dit que c’était fait, les Chiefs ont prouvé qu’ils étaient une équipe plus forte en éliminant les Patriots 26-10.